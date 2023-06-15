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Emre Kurttepeli 'Google AccelerateX Programı' DemoDay hoşgeldiniz konuşması yaptı

15.06.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endeavor ve Google Türkiye iş birliğiyle düzenlenen “Google AccelerateX Programı” 30 Mart 2023 tarihinde online Demo Günü ile tamamlandı.

Emre Kurttepeli 'Google AccelerateX Programı' DemoDay hoşgeldiniz konuşması yaptı

Emre Kurttepeli etkinlikte Hoşgeldiniz Konuşması yaptı. Emre Kurttepeli konuşmasında: AccelerateX, bizim Google ile ilk iş birliğimiz. Özel sektörle çok yakın iş birlikleri olan bizim gibi bir kurum için Google ile Türk girişimcilik ekosistemine değer katabilmek bizim için mutluluk verici.

Bugün, 3 ay süren AccelerateX hızlandırma programına Demo Day ile tamamlıyoruz. Endeavor, Türkiye’yi geleceğe taşıyan öncü girişimcilerin global platformudur. Endeavor olarak hızlı büyüyen şirketleri globale taşıyor ve Türkiye’nin rol modeli girişimcilerine destek oluyoruz. Türkiye girişimcilik ekosistemini büyütenlerin birleştiği yerdeyiz. 15+ yıllık bilgi birikimimizi bir sonraki jenerasyona aktarmayı ve bu birikimi ekosistemin gelişmesi için kullanmayı hedefliyoruz. Bu girişimcilere dünyanın kapılarını açabilmek için Google gibi doğru partnerlerle birlikte, sektörel ve dikey havuzlar oluşturarak yola başlamak önemliydi.

Desteklediğimiz girişimcilerin en büyük ortak noktaları “büyük düşünme” ve “yetenek”. Daha en baştan, sadece bulundukları yeri değil, dünyayı da değiştirmeye niyetlenen, öğrenmekten sıkılmadan, değişimden korkmadan yollarına devam eden bu şirketler ve kurucuları, artık ülkelerin ve dünyanın gidişatına yön veriyor. Biz bu girişimcilere değer katmak için çalışıyoruz, AccelerateX girişimlerinden de bunu bekliyoruz. Bizim görevimiz, girisimcilerin yollarını açmak. Geriye kalan sihri onlar yaratıyor. Tüm girişimlere başarılar diliyorum, dedi.

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Kurttepeli, Demo Day açılış konuşmasını yaptıKurttepeli, Demo Day açılış konuşmasını yaptı
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Emre Kurttepeli

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