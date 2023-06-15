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Emre Kurttepeli 'ScaleUp Summit'te konuşma yaptı

15.06.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endeavor Türkiye’nin düzenlediği, girişimciler ve global iş dünyası liderlerini buluşturan ScaleUp Summit etkinliği, 21 Ekim 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.

Emre Kurttepeli 'ScaleUp Summit'te konuşma yaptı

ScaleUp Summit etkinliğinde, 30’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Endeavor’ın ağında bulunan girişimci ve mentorlar, büyüme aşamasındaki şirketlere yönelik konuları ele aldı. Kenya, Brezilya, İtalya, ABD ve İspanya gibi ülkelerden gelen iş dünyası liderleri ve girişimciler, zirve katılımcılarına farklı perspektifler sundu.

Mynet’in Kurucusu Emre Kurttepeli moderatörlüğünü Aslı Kurul Türkmen’ın yaptığı “Smells Like Entrepreneur Spirit: Pioneer Entrepreneurs of Istanbul” panelinin konuşmacısı olarak sahnedeydi.

ScaleUp Summit’in dikkat çeken bir başka bölümünde ise 2019 İstanbul Teknoloji Haritası açıklandı.

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Emre Kurttepeli

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