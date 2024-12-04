'Bari ona yapmasalar! Bir bırakın' Sahtekarlar ona da el attı! Bakanlık ifşa etti, vatandaş isyan etti

Çay Türkiye'de en çok tüketilen içeceklerden bir tanesi. Yazın sıcağında, kışın soğukta, bazen dinlenmek bazen keyiflenmek için kısacası çay içmek için bahane çok. Çayın tavşan kanı olması da en önemli kriterlerden bir tanesi. Ama sahtekarlar çayın rengine yine hile karıştırdı. Peki, çaydaki gıda sahtekarlığı ne, nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

ATV Haber'de yer alan habere göre; kahvaltıların vazgeçilmezi, sohbetlerin de olmazsa olmazı, çeşidi bol lezzeti birbirinden farklı olan çayda yeni hile ortaya çıktı. Gıda hilecileri Türk halkının siyah çayına da limon sıktı.

ÇAYIN İÇİNE GIDA BOYASI VE TOZ...

Hemen hemen her gün herkesin içtiği çayların bazıları vatandaşın sandığı kadar masum olmayabiliyor. Çünkü bazı çayların içerisine hem gıda boyası hem de toz karıştırıldığı ortaya çıktı.

Gıda mühendisi Nurten Sırma "Çaya tavşan kanı rengini kazandırmak adına çeşitli kullanılmaması gereken boyalar ilave ediliyor. Bunların yakalandığı örnekler var" şeklinde konuştu.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İFŞA ETTİ

Çaydaki oyunu Tarım ve Orman Bakanlığı ifşa etti. 4 markada gıda boyası tespit edildi. Gıda mühendisi Nurten Sırma "Orada biraz işin kalitesiyle oynayıp fiyatı da düşürmek adına toz çay miktarını o granülün içine fazlaca koyup biraz maliyeti düşürmek adına yapılan hileler" ifadelerini kullandı.

"EN AZINDAN BARİ ÇAYA YAPMASALAR"

Vatandaşlar ise "En azından bari çaya yapmasalar. Çayımızı ellemeyin. Çayımızı çok seviyoruz. Sizden ricam" derken bazısı da "Artık her şeye el attılar. Yani bir bırakın da bir çayımızı keyfimizle içelim" dedi.

ÇAYDAKİ BOYA NASIL ANLAŞILIR?

Herkesin merak ettiği soru da şu oldu; bu hileli çay nasıl anlaşılır? Uzmanların iddiasına göre çayın üzerine soğuk su dökülüyor ve döküldüğünde eğer çayın altında kırmızı boya varsa o çayda hile var demektir.

Çaycı Yılmaz Tunç ise "Çay zaten ister istemez insana ilk içişte acı gelir. O zaten çok boya olduğunu veya renklendirici olduğunu anlayabilirsiniz" dedi. Vatandaşlar "Ona da el attılarsa diyecek bir şey laf artık bulamıyorum. Kime güveneceğimizi bile şaşırdık" dedi.

HİLELİ ÇAYIN İNSAN SAĞLIĞINA ZARARI VAR MI?

Hileli çayın insan sağlığına zararı ile ilgili uzmanlar da değerlendirmelerde bulundu. Diyetisyen Gamze Çakaloğlu "Çaya gıda boyası ve toz gibi yabancı maddeler eklenmesi insan sağlığı için ciddi riskler taşır. Alerjik reaksiyonlara uzun vadede kansere yol açabilecekken toz karışımlar sindirim sorunlarına zehirlenmelere neden olabilir" dedi.

ÇAY ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Uzmanlar çay alırken dikkat edilmesi gereken tek bir şey olduğunu söyledi. Gıda mühendisi Nurten Sırma "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından denetlendiğini gösteren TR... sayılı izniyle üretilmiştir ifadesini arayın. Bu sayısal değer bize o çayın denetlendiğini, başı boş bırakılmadığı gösteren bir ibare" şeklinde konuştu.