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En çok çalışan artışı o sektörde! Sayı yükseldi... İkisi öne çıkıyor

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
21.01.2025 11:25
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Sosyal Güvenlik Kurumu, Ekim 2024’e ait sigortalı çalışan verilerini açıkladı. Yıllık bazda yüzde 1,7 artışla 25,4 milyona ulaşan sigortalı çalışan sayısı, inşaat ve ticaret sektörlerinde ivme kazanırken, imalat ve tarımda düşüş görüldü.

En çok çalışan artışı o sektörde! Sayı yükseldi... İkisi öne çıkıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 1 Ocak 2025 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı verilere göre hazırlanan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) İstihdam İzleme Bülteni’nin 146’ncı sayısı yayımlandı. Buna göre, ekim ayında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenenler dahil sigortalı çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 1,7 artışla 25,5 milyon oldu. SGDP ödenenlerin sayısı ise yüzde 12,1 artarak 2,1 milyona ulaştı ve toplam içindeki payı yüzde 8,2’ye yükseldi.

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Ekim ayında, 21 ana alt sektörün 13’ünde istihdam artışı yaşandı. İnşaat sektörü yüzde 6,5, toptan ve perakende ticaret sektörü yüzde 2,8 büyürken imalat sektörü yüzde 1,5 daraldı. Özellikle inşaat ve ticaret sektörlerindeki büyüme eğilimi yıl boyunca sürdü. Tarım ve imalat sektörlerinde ise son aylarda daralma kaydedildi. 2024 yılı genelinde gayrimenkul ve mesleki, bilimsel- teknik faaliyetler dışındaki hizmet sektörlerinde istihdam genel olarak artış eğilimi gösterdi.

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89 ALT SEKTÖRÜN 63’ÜNDE ARTIŞ KAYDEDİLDİ

Sigortalı ücretli çalışan sayısı 89 alt sektörün 63’ünde arttı. Bina inşaatı, 140 bin 666 çalışan artışıyla en fazla istihdam sağlayan sektör oldu. Buna karşılık, giyim eşyaları imalatında 62 bin 727 kişi iş kaybı yaşandı ve sektör yüzde 8,8 daraldı. Tekstil ürünleri ve bina çevre düzenleme faaliyetleri de daralma görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

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TÜRKİYE GENELİNDEKİ İŞ YERİ SAYISI 2,2 MİLYONA ULAŞTI

Türkiye genelindeki iş yeri sayısı, yıllık yüzde 0,3 artışla 2,2 milyona ulaştı. Perakende ticaret ve yiyecek-içecek hizmetleri iş yeri sayısını en çok artıran sektörler oldu. Perakende ticarette 9 bin 354, yiyecek-içecek sektöründe ise 9 bin 339 yeni iş yeri açıldı. (İHA)

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
İnşaat çalışan sektör sigorta
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