FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu!

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
02.08.2024 00:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlandı.

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu!

Son dakika haberi: En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liraya çıkaran vergi paketi düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
maaş emekli
En Çok Okunan Haberler
Hizbullah'tan İsrail'e saldırı! Çok sayıda roket fırlatıldı: İran'dan saldırı açıklaması

Hizbullah'tan İsrail'e saldırı! Çok sayıda roket fırlatıldı: İran'dan saldırı açıklaması

Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''

Arda Güler'e maç esnasında uyarı! ''Bunu bidaha yapma!''

EPDK yeni dönem için tek tek açıkladı

EPDK yeni dönem için tek tek açıkladı

"Kahve içmeyip Starbucks hissesi alarak zengin olunmaz, deli olunur...” Özgür Demirtaş'tan 10 maddelik ekonomi yorumu: O isme eleştiri

"Kahve içmeyip Starbucks hissesi alarak zengin olunmaz, deli olunur...” Özgür Demirtaş'tan 10 maddelik ekonomi yorumu: O isme eleştiri

Trafiğe çıkan her sürücü için geçerli!

Trafiğe çıkan her sürücü için geçerli!

Yılda 2 kez kira zammında anlaştılar

Yılda 2 kez kira zammında anlaştılar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.