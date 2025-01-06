En düşük emekli maaşı için 'Ankara'dakilere sordum' dedi 'Hayal kırıklığı olmasın! En doğru bilgi' Konuşulan rakamı duyurdu

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Son enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından emekli maaşı, memur maaşı ve memur emeklisi maaşları netlik kazandı. Ancak şimdi milyonlarca emekli, en düşük emekli maaşı zammını merak ediyor. Halen 12 bin 500 TL olan bu rakam ne kadar olacak? Gündemde çok sayıda rakam konuşulurken gazeteci Hacı Yakışıklı, Ankara'da konuşulan rakamı canlı yayında duyurdu.

TV100 canlı yayınında edindiği bilgileri aktaran gazeteci Hacı Yakışıklı en düşük emekli maaşı için rakam verdi.

"ANKARA'DAKİ EKONOMİ KAYNAKLARIYLA VE BU İŞLE İLGİLENENLERLE GÖRÜŞTÜM"

Hacı Yakışıklı "En düşük emekli maaşı deyince bana birçok mesaj geldi emeklilerden ya da çevremden. Emekli maaşları topyekün artacak mı diye. Yani emekli maaşları birdenbire artıyor mu işte yüzde 17 zam geldi, daha mı çok gelecek dediler. Bununla ilgili ben de Ankara'daki ekonomi kaynaklarıyla ve bu işle ilgilenenlerle görüştüm. Öncelikle yapılacak düzenleme yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bahsettiği düzenleme tüm emeklileri kapsamıyor. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'yi alanları kapsıyor. Şu anda 12 bin 500 lira alanların maaşına zam gelmedi önemli bir kısmının. Çünkü kök maaş uygulaması var. Dolayısıyla 12 bin 500 TL'yi alanlar işte 20 bin lira alana zam geldi o zamlı maaş alacak ama en düşük 12 bin 500 alanın içinde 7 bin lira, 8 bin lira, 9 bin lira kök maaşı olan var" ifadelerini kullandı.

KÖK MAAŞ UYGULAMASI KALKIYOR MU?

Devamında Hacı Yakışıklı "Şunu sordum; kök maaşı uygulaması kalkıyor mu? Çünkü 2020'den beri geliyor. Yanlış bir uygulama olduğu hükümet tarafından da söyleniyor. Kök maaş uygulaması bu sene de devam ediyor, kalkmıyor" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hacı Yakışıklı "12 bin 500 TL alanlar için bir yasal düzenleme yapılacak. Ankara'da konuşulan rakam en düşük emekli maaşının 14 bin 500 TL'ye çıkarılması. Böyle olursa yani 14 bin 500 TL'ye çıkarsa tekrar 2024'teki gibi yine 3 milyon 800 bin emeklinin maaşı bu seviyeye gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

Devamında "Şimdi 3 milyon 800 bin kişi karşımızda duruyor. 3 milyon 800 bin kişinin maaşları 7 bin liradan başlıyor. Yani bugün Türkiye'de 7-8 bin lira alan, çiftçiler mesela, 9-10 bin alan var. 14 bin 500 olunca şöyle oldu; şu anda zamlarla birlikte geçen sene 2024'te komple 12 bin 500 lira alan kişi yine 12 bin 500 lira alıyor şu anda" ifadelerini kullandı.

Yakışıklı "Bu düzenlemeyle 14 bin 500 liraya kadar, mesela 13 bin 900 lira sizin maaşınız veya 14 bin 400 lira, 14 bin 500 olunca size 100 lira zam yapılmış olacak, diğerine o 14 aldığı için 500 lira, 13 alana bin lira, 12 alana 2 bin 500 lira gibi zam. Yani 100 lirayla 3-4 bin lira arası zam yapılmış olacak. Bu rakam 3 milyon 800 bin kişiyi kapsıyor" dedi.

Konuyu detaylandıran Yakışıklı "14 bin 500 olursa 3 milyon 800 bin geçen seneki gibi olur. 1 milyon küsürdü en düşük maaş alan, 12 bin 500 olunca 3 milyon 800 bine çıktı. Yani taban genişledi. Bu olumsuz oldu işte yani aslında. Şimdi 14 bin 500'ü geçerse 3 milyon 800'ün üstüne yeni rakamlar eklenir. Bu sefer işte 4 milyon emekli, 5 milyon emekli en düşük alan grubuna düşer" şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMASIN DİYE BEN ALDIĞIM EN DOĞRU BİLGİYİ AKTARIYORUM"

Başak Şengül "Bu arada Özgür Özel de 14 bin lira değil, en düşük emekli maaşını hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım diyerek milletvekillerine çağrı yapmıştı" diyerek araya girince Hacı Yakışıklı "Bütün bunlar, bana da sorarsanız ben de en düşük emekli maaşının asgari ücret olmasını isterim. Ama şu anki yapılacak düzenleme... Geçen sene de bu yapıldı emekliler hayal kırıklığına uğradı. Zam gelecek, zam gelecek emekliler bekledi bekledi, hayal kırıklığı. Vatandaş hayal kırıklığına uğramasın diye ben aldığım en doğru bilgiyi aktarıyorum. Şu anda meclise bir yasal düzenleme gelecek ve en düşük maaş muhtemelen tabii ki 12 bin 500'den 14 bin 500'e" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE EMEKLİYE YAPILMASI GEREKEN İLK İŞ KÖK MAAŞIN KALDIRILMASI"

Devamında Hacı Yakışıklı "Bu yasal düzenleme olmazsa ne oluyor? Vatandaş şu anda 10 bin lira, 11 bin lira alanlar oluyor çünkü kök maaş uygulaması var. Burada sıkıntı ne biliyor musun? 2020'de kök maaş diye uygulanması. Yani direkt ona zam yapıp da tamam senin maaşın bu oldu demek yerine ben senin maaşına seyyanen 3 bin lira verdim ama bu seyyanen dedi. Vatandaş alıştı o 3 bin lirayı almaya bir sene boyunca. Üçü ortadan kaldırdın ben buna zam yapıyorum dedin eski maaşa denk geldi. Yani iki sene aynı maaşı alacak gibi oldu. Dolayısıyla Türkiye'de emekliye yapılması gereken ilk iş, çok iş var bu noktada, ilk iş kök maaşın kaldırılması. 14 bin 500 liranın gerekirse ama bu kök maaş olmuyor yani 3 milyon 800 bin kişiye 14 bin 500 verirseniz olmuyor. Çünkü içlerinde bu 14 bin 5'ün içinde 7 bin lira alan da var, 14 bin lira alan da var. 7 bini hak edenle 14 bini hak edene 14 bin 500 veriyorum diyorsunuz. Bu da haksızlığa sebep oluyor. Ama kısa vadeli çözüm şu anda en düşük emekli maaşlarına zam alamadıkları için bunun 14 bin 500 liraya rakam net değil bu arada onu söyleyeyim. Ben aldığım şeyi söylüyorum, intibayı söylüyorum. Bu rakama getirilmesi düşünülüyor şu anda" dedi.