FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL!

Emekli zammı ne kadar olacak? Emeklinin maaş zammında 4 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasının ardından geriye sadece 2 aylık enflasyon verisi kaldı. En düşük emekli maaşı için de hesaplamalar yapılıyor. Emekli maaşlarında iyileştirme sağlayacak düzenleme için çalışmalar sürerken en düşük maaş formülü harici refah payı ve seyyanen artış da masada. Peki, formüller neler? İşte emekli maaş zammı için hesaplamalar...

En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL!
Hande Dağ

Emekli zammı için 4 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla enflasyon farkının ortaya çıkması için geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Bir yandan emekliler maaş düzenlemesiyle ilgili çalışmalar yakından takip ediliyor. Maaşlarda iyileştirme sağlayacak düzenleme için yoğun çalışma sürerken çalışma içeriğinde pek çok alternatif değerlendiriliyor ve etki analizleri dikkate alınıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine indirim geldi: Tabelada değişim var Benzine indirim geldi: Tabelada değişim var

En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL! 1

Sabah'taki yazısında Faruk Erdem; düzenlemenin öncelikle emeklilerin gelirlerini artırmayı hedeflediğini, bunda da ocaktaki enflasyon artışı harici ek zam formülünün öne çıktığını ve ek artış için seyyanen destek ve refah payı uygulamalarıyla ilgili çalışmaların yapıldığını belirtti.

En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL! 2

OCAKTA ENFLASYON ARTIŞI NE KADAR BEKLENİYOR?

Beklenen enflasyon hesaplamaları doğrultusunda ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışının yüzde 10 civarında olması, memur ve memur memur emeklileri için de yüzde 8 civarında olması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL! 3

ARTIŞ NASIL OLACAK?

Ocak ayındaki enflasyon artışı herkese eşit şekilde uygulanırken bu artış yasal olarak 6 ayda bir yapılıyor. Önceleri yapılan refah payı artışlarının herkese eşit olarak uygulandığını anımsatan Erdem, buna karşın, düşünülen ek artışlarda başka kriterlerin de devreye girebileceğini belirtti. Buna göre; özellikle seyyanen artışlarda bir kademe uygulaması üzerinde de çalışılıyor.

En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL! 4

EK ARTIŞTA ÖNE ÇIKAN KRİTERLER

Bu noktada prim gün sayısı, ödenen prim miktarları ve emeklilik şartlarının göze alınacağı belirtildi. Yani 3.600 gün ile ve asgari ücret üzerinden ödeme yaparak emekli olmuş bir sigortalı ile 7 bin gün ve yüksek prim ödeyerek emekli olmuş birisi açısından bir eşitlik söz konusu olmayacak. Bu formüle göre daha çok prim ödeyenin ek ödemesinin de yüksek olacağı aktarıldı.

En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL! 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de en düşük emekli maaşı. En düşük emekli maaşı konusu üzerinde de durulurken uzun zamandır uygulanana ve düşük maaş alan emeklilerin desteklenmesini sağlayan en düşük maaş miktarı da her 6 ayda bir artırılıyor. Bunun için de yasa hazırlandığı ve uygulamanın devam etmesinin düşünüldüğü öğrenildi.

En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL! 6

HESAP NASIL OLACAK?

Halen en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamın altında emekli maaşı alanlara Hazine'den seyyanen ödeme yapılırken yüzde 10 enflasyon artışı ile söz konusu rakamın 25 bin 907 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor. Ancak bunun üzerine refah payı veya seyyanen artış için farklı formüller üzerine de çalışıldığı aktarıldı.

En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL! 7

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Çalışılan formüllere göre; en düşük emekli maaşının 30-35 bin bandında olmasının hesaplandığı kaydedildi. Bunun için de hem enflasyon artışı hem de seyyanen artışın gündemde olduğu belirtildi. Örneğin; yüzde 10 enflasyon artışı ile 25.907 TL olacak en düşük maaşa yapılacak 5 bin TL'lik bir seyyanen artış ile rakam 31.000 TL'ye ulaşacak. Hesap ise şu şekilde; 23 bin 552 TL olan mevcut taban maaş, yüzde 10 enflasyon artışıyla 25 bin 907,20 TL'ye gelirken 5 bin TL ek artış ile 30 907,20 TL'ye ulaşıyor.

En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL! 8

REFAH PAYI ARTIŞI NE KADAR OLABİLİR?

Herkes için uygulanacak refah payı oranıyla alakalı da çalışmalar sürüyor, etki analizleri yapılıyor. Refah payının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde 10-15 bandında olmasının da masada olduğu aktarıldı.

En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL! 9

HANGİ MAAŞLARA ARTIŞ OLACAK?

Refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesini beklendiği kaydedilirken fakat zamlar kök maaşa yapılacağı için artışın bu aylıklara yansıtılacağı aktarıldı. Bu durumda kök maaşların belirlenecek taban maaşın altında kalması halinde bu kez hazineden yeni bir destek yapılmasının da gerekeceği belirtildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzine indirim geldi: Tabelada değişim varBenzine indirim geldi: Tabelada değişim var
Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni kararTicari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli emekli zammı en düşük emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rusya'dan Ermenistan kararı!

Rusya'dan Ermenistan kararı!

Portekiz ve İspanya'da 'Charles' alarmı! 3 bin kişi tahliye edildi

Portekiz ve İspanya'da 'Charles' alarmı! 3 bin kişi tahliye edildi

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı

Çağatay Ulusoy eski formuna kavuştu! Son hali sosyal medyayı salladı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek

Bakanlık düğmeye bastı! Yeni dönem başlıyor: Artık binalar her 5 yılda bir muayene edilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.