En düşük emekli maaşı için yepyeni formül: Yüzde 10 + 5 bin TL!

Emekli zammı için 4 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla enflasyon farkının ortaya çıkması için geriye 2 enflasyon verisi kaldı. Bir yandan emekliler maaş düzenlemesiyle ilgili çalışmalar yakından takip ediliyor. Maaşlarda iyileştirme sağlayacak düzenleme için yoğun çalışma sürerken çalışma içeriğinde pek çok alternatif değerlendiriliyor ve etki analizleri dikkate alınıyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Sabah'taki yazısında Faruk Erdem; düzenlemenin öncelikle emeklilerin gelirlerini artırmayı hedeflediğini, bunda da ocaktaki enflasyon artışı harici ek zam formülünün öne çıktığını ve ek artış için seyyanen destek ve refah payı uygulamalarıyla ilgili çalışmaların yapıldığını belirtti.

OCAKTA ENFLASYON ARTIŞI NE KADAR BEKLENİYOR?

Beklenen enflasyon hesaplamaları doğrultusunda ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışının yüzde 10 civarında olması, memur ve memur memur emeklileri için de yüzde 8 civarında olması bekleniyor.

ARTIŞ NASIL OLACAK?

Ocak ayındaki enflasyon artışı herkese eşit şekilde uygulanırken bu artış yasal olarak 6 ayda bir yapılıyor. Önceleri yapılan refah payı artışlarının herkese eşit olarak uygulandığını anımsatan Erdem, buna karşın, düşünülen ek artışlarda başka kriterlerin de devreye girebileceğini belirtti. Buna göre; özellikle seyyanen artışlarda bir kademe uygulaması üzerinde de çalışılıyor.

EK ARTIŞTA ÖNE ÇIKAN KRİTERLER

Bu noktada prim gün sayısı, ödenen prim miktarları ve emeklilik şartlarının göze alınacağı belirtildi. Yani 3.600 gün ile ve asgari ücret üzerinden ödeme yaparak emekli olmuş bir sigortalı ile 7 bin gün ve yüksek prim ödeyerek emekli olmuş birisi açısından bir eşitlik söz konusu olmayacak. Bu formüle göre daha çok prim ödeyenin ek ödemesinin de yüksek olacağı aktarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Milyonlarca emeklinin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de en düşük emekli maaşı. En düşük emekli maaşı konusu üzerinde de durulurken uzun zamandır uygulanana ve düşük maaş alan emeklilerin desteklenmesini sağlayan en düşük maaş miktarı da her 6 ayda bir artırılıyor. Bunun için de yasa hazırlandığı ve uygulamanın devam etmesinin düşünüldüğü öğrenildi.

HESAP NASIL OLACAK?

Halen en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Bu rakamın altında emekli maaşı alanlara Hazine'den seyyanen ödeme yapılırken yüzde 10 enflasyon artışı ile söz konusu rakamın 25 bin 907 TL'ye çıkabileceği hesaplanıyor. Ancak bunun üzerine refah payı veya seyyanen artış için farklı formüller üzerine de çalışıldığı aktarıldı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Çalışılan formüllere göre; en düşük emekli maaşının 30-35 bin bandında olmasının hesaplandığı kaydedildi. Bunun için de hem enflasyon artışı hem de seyyanen artışın gündemde olduğu belirtildi. Örneğin; yüzde 10 enflasyon artışı ile 25.907 TL olacak en düşük maaşa yapılacak 5 bin TL'lik bir seyyanen artış ile rakam 31.000 TL'ye ulaşacak. Hesap ise şu şekilde; 23 bin 552 TL olan mevcut taban maaş, yüzde 10 enflasyon artışıyla 25 bin 907,20 TL'ye gelirken 5 bin TL ek artış ile 30 907,20 TL'ye ulaşıyor.

REFAH PAYI ARTIŞI NE KADAR OLABİLİR?

Herkes için uygulanacak refah payı oranıyla alakalı da çalışmalar sürüyor, etki analizleri yapılıyor. Refah payının geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde 10-15 bandında olmasının da masada olduğu aktarıldı.

HANGİ MAAŞLARA ARTIŞ OLACAK?

Refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesini beklendiği kaydedilirken fakat zamlar kök maaşa yapılacağı için artışın bu aylıklara yansıtılacağı aktarıldı. Bu durumda kök maaşların belirlenecek taban maaşın altında kalması halinde bu kez hazineden yeni bir destek yapılmasının da gerekeceği belirtildi.