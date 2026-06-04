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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden o bilgi sızdı

Türkiye’deki milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin gözü kulağı, ayın 5'inde açıklanacak olan kritik enflasyon verilerine çevrildi. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz en düşük emekli maaşıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Seyyanen zam için de konuşan Yılmaz son kulis bilgilerini aktardı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden o bilgi sızdı
Cansu Çamcı

Türkiye’deki milyonlarca emeklinin gözü kulağı, ayın 5'inde açıklanacak olan kritik enflasyon verilerine çevrildi. Yeni maaşların belirlenmesinde belirleyici olacak bu veri öncesinde, Ankara kulislerinde konuşulan en düşük emekli maaşı netlik kazanmaya başladı.

SGK uzmanı Emin Yılmaz; yeni dönemde maaşlara yapılacak zam oranlarından, masadaki ek ödeme ve seyyanen artış ihtimallerine kadar olan yaptığı son analizleri paylaştı.

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Maaşlara yapılacak zam oranlarının yavaş yavaş şekillendiğini ifade eden Yılmaz, özellikle ilk 6 aylık enflasyon verisinin netleşmesiyle birlikte yasal düzenleme beklentilerinin de kuvvetlendiğini belirtti.

TGRT Haber'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK uzmanı Emin Yılmaz, kulislerde hazırlanan zam senaryoları tablosuna dikkat çekerek şu gelişmeleri aktardı:

"Zaten Nisan ayına kadar %14,64'tü. Mayıs ayını Merkez Bankası piyasa katılımcı anketini baz alırsak %1,89, Haziran'ı da %1,52 üzerinden değerlendirdiğimiz zaman ekrana da yansıttığın gibi en düşük emekli aylığı kıstası ve de SSK, Bağ-Kur emeklilerinde %18,58'lik bir rakama erişmiş olacak."

Mevcut tablonun yasal bir düzenlemeyle desteklenmesinin neredeyse kesin olduğunu vurgulayan uzman, memur ve memur emeklileri için de olası rakamları şu şekilde aktardı:

"20.000 liralık kıstas yasal bir düzenleme yapıldığı takdirde 3.718 lira eklenerekten 23.718 liraya çıkacak ki %99 buradaki yasal düzenlemeyi ben bekliyorum. SSK, Bağ-Kur emeklisini %18,58, memur ve memur emeklisine ise %14,32 üzerinden değerlendirilecek. Buna göre memur emeklisi en düşük 27.722 liradan %14'lük fark eklenince 31.748 liraya çıkması mümkün gözüküyor."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden o bilgi sızdı 1

DUL, YETİM VE EN DÜŞÜK MAAŞ ALANLARIN DURUMU

Kulislerde en çok konuşulan konulardan biri de en düşük emekli maaşının tavan sınır olan asgari ücret seviyesine endekslenmesi. Toplumun geniş bir kesimini oluşturan alt sınırdan maaş alan emekliler ile dul ve yetim aylığı alanların durumu, verilecek kararlarda büyük bir ağırlığa sahip.

SGK uzmanı Emin Yılmaz, tablonun sosyal boyutunu şu verilerle özetledi:

"İşin uzmanı olarak en düşük emekli aylığını alan kişi sayısı önemli. Yaklaşık 7 milyon emeklimiz en düşük emekli aylığı olan 20.000 liraya talim ediyorlar.

Dolayısıyla onların getireceği oy potansiyeli de önemli. Bir eve denen bir oy değil; onun emeklinin eşi var, çocukları var.

Dolayısıyla bunların ortalamaları hesaplanıyor, bunları da hep anketler üzerinden değerlendirecek. Ha keza yine yaklaşık olarak yine bir 3,5 - 4 milyon kişi de dul ve yetimler var. Onların maaşları dosya bazında ödeniyor; %50'si, %25'i kıstası hesaplanarak."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kulislerden o bilgi sızdı 2

KULİSLERDEKİ 36 BİN TL İDDİASI GERÇEKÇİ Mİ?

Son olarak kulislerde telaffuz edilen 36.000 TL düzeyindeki maaş iddialarını rasyonel bulmadığını belirten uzman, hükümetin atabileceği en gerçekçi adımı ve nihai beklentisini şu sözlerle ifade etti:

"Hedef üst tavan asgari ücrettir. 28.075 liranın 1,5 katını hesapladığın takdirde rakam 42.112 liraya denk geliyor. Kulislerde 36.000 liralar telaffuz ediliyor.

Bence 36.000 lira civarı en düşük emekli maaşı biraz zor gibi. En fazla asgari ücrete kadar yükselteceklerini tahmin ediyorum.

Yine seyyanen zam, eşitleme formülü gibi şekillerde en düşük emekli maaşında artış görülebilir. Zaman daraldıkça rakam da netleşecektir" şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

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bağkur ssk
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