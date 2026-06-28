En düşük emekli maaşı ne olacak? Emekli için 'refah payı' sözleri

Milyonlar Temmuz zammına kilitlendi. Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı maaş zammı da netleşecek. Bir yandan en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Uzman isimden maaş zammı ve beklentilere dair değerlendirme geldi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Habertürk canlı yayınında konuşan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"5 aylık enflasyon belli oldu, yüzde 16.61'di. Bir aylık enflasyon farkımızda tahminlerde ortaya çıkmaya başladı, beklenti 1'in biraz üzerinde ama benim Haziran ayı beklentim yüzde 1'in altında bu arada. Yüzde 1 civarında olması halinde toplamda yüzde 17 ila yüzde 18 civarında 6 aylık enflasyon farkı olacak. Yani SSK Bağ-Kur emekleri yüzde 18'lik bir zam farkı alacak. Yani en düşük emekli maaşımız 20.000 TL, yüzde 18'lik bir zam olursa 23.600 civarında bir en düşük emekli maaşı beklentimiz var.

"SSK VE BAĞ-KURLULARA BU DÖNEMDE BİR REFAH PAYI ARTIŞI BEKLEMİYORUM"

Toplamda 6 aylık enflasyon farkı neyse SSK Bağ-Kur emeklilerimiz bunu alıyor. Ama bundan önce hatırlayın pandemi zamanında enflasyon farkları yeterli olmayınca devletimiz ne yaptı her seferinde, refah payı artışıyla beraber %18 ise %20, %18 de %25 şeklinde artışlar yaptı. Ancak ben bu dönemde bir refah payı artışı beklemiyorum SSK - Bağ-Kurlulara. Ama en düşük emekli maaşına ayrı parantez açmak gerekiyor.

En düşük emekli maaşı şu an 20 bin TL. 20 bin TL'ye ayrı parantez açmak gerekiyor. Çünkü burada bir adaletsizlik varken diğer taraftan da devletimiz sosyal devlet ilkesi gereği de vatandaşını finanse ediyor. Şimdi kişi işte tarlada çalışmış, gündelik işlerde çalışmış, inşaatlarda çalışmış yani günlük sigorta primini yatıramamış ya da işverenden kaynaklı sorunlar olmuş... Yani aslında emekli maaşı alacak ama çok düşük emekli maaşı alacak. Devletimiz bunu ne yaptı? En düşük emekli maaşına dedi ki ben seyyanen zam vereceğim her dönemde. Ama enflasyonla birlikte artışlarda artık bu 20 bin de yetmemeye başlıyor. Şöyle hesap edelim. 19 bin TL bir maaş alan bir kişi yüzde 18'lik bir artış olursa 23 bin TL anca denk geliyor. Devlet de onu tamamlıyor. Yani 20 bin TL'nin altında kalan kim varsa devlet ilk 6 ayda bunu 20 bin TL'ye tamamladı. Şimdi yüzde 18'lik zam farkı geldiğinde eğer yine en düşük emekli maaşının altında kalan zamlar varsa 20 bin TL'nin altında, devlet onu tekrar artırmak için bir kanuni düzenleme yapacak. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'la da bir toplantıdaydık. Kendisi de ifade etti. En düşük emekli maaşına ilişkin refah payı artışının mutlaka olacağını söyledi. Bununla alakalı bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Ama eklediği şu şey çok önemli; vatandaşı enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmemeye devam edeceğiz diyor. Yani en az enflasyon oranı kadarlık bir artış olacak.

Ancak burada 20 bin TL'nin üzerindeki maaş alanlar çok önemli. Şimdi biliyorsunuz EYT geldi hayatımıza. Evet, EYT bir haktı. Bir günle kaçıranlar, 5 güne kaçıranlar, 10 günle kaçıranlar, ben şu anda o kademeli emeklilik olarak burada bir düzenleme beklemiyorum. Ama EYT'nin gelmesiyle beraber evet sosyal güvenlik reformu ihtiyaç oldu. Bu hazineye bir yük oluşturdu. Ancak devlet hala emeklisini, vatandaşını finans etmeye devam etti. Ama şimdi 20 bin TL'nin altına kalıp zam yüzde 18 yapılsa bile 20 bin TL'nin altında maaşları olanlar var.

20.000 liranın üzerinde maaş zammı alanlar diyor ki ya ben bunca yıl sigorta primi yatırdım, burada kök maaşıma bir seyyanen zam yapılsın bir kereliğine, en düşük emekli maaşı alanlara da hani zam yapılsa bile 20.000 liranın altında kalıyor ya onlara da bir seyyanen zam yapılsın kök maaşına, bu sorun ortadan kalksın. Bunun ortadan kaldırılmasını bekliyoruz. Ben AK Parti yönetiminin de bununla alakalı bir çalışmasının olduğunu da biliyorum. Bu yakın zamanda inşallah kök maaş eşitlemesi, bu adaletsizliğin ortadan kaldırılması mutlaka gündeme gelecektir. O zaman ne olacak? İşte 40 bin TL, 50 bin TL, 80-90 bin TL emekli maaşı alanlar da var, onlara da bir kök maaşı, seyyanen zam yapılarak artık adaletsizlik ortadan kalkacak.

Biz de her 6 aylık zamanda en düşük emekli maaşına bir kanun düzenleme olacak mı olmayacak mı tartışmayacağız.

40 bin liraya %17.8'lik tabii tahmin bu 17.8 ila 18.2 arasında bir maaş zammı olacak. %17 olursa 47 bin 120 TL yapıyor ya 40.000 liralık maaş. Şimdi 20 bin TL'nin altında maaş alıp da %18'den fazla zam alanlar var. Yüksek maaş alanlar diyor ki ben zamanında yüksek prim yatırdım, benim maaşımdan daha fazla prim kesildi, zamanında daha fazla maaş alabilirdim, ama bugün emekli olduğumda o kişiler benden daha az sigorta prim yatırmış, benden daha fazla zam oranı aldı diyorlar. O yüzden burada adalet ilkesi gereği herkese bir seyyanen zam yapılarak, kök maaşa zam yapılarak bunun eşitlenmesi gerekiyor. Tabii bu önceden sorun değildi. Bakın pandemiden sonra bu oluştu. Ve bunu getiren de AK Parti. Zaten baktığımızda en düşük emekli maaşı diye bir şey yoktu. SSK Bağ-Kur, SSK tarım vardı. Bağ-Kur tarım vardı. Bunlar zaten düşük maaş alıyordu. Devlet dedi ki ya bunlar hayat standardına göre geçinemezler. O yüzden devletimiz bunu en düşük emekli maaşına getirdi. Ama bundan sonra artık enflasyonda ciddi bir şekilde mücadele yapılıyor. Yüzde 32'lere düştü. Daha iyi olmasını beklerdik bu arada. Ama tabii işte Hürmüz Boğazı'ndaki kriz bakın anlaşma yapıldı, 60 günlük bir mutabakata varıldı ama dün hala bombalar yağmaya devam ediyor. Bu da enflasyon olarak bize geri dönüyor. Brent petrol 120 dolardan 72 dolara geri döndü. Bunların tamamı maliyetleri artırdı. Emeklilerimiz de bunun farkında ama şu var. Şimdi en düşük emekli maaşı 20 bin TL. Yüzde 18'lik zam olsa 23 bin 640 lira. Şimdi eğer bir emeklimiz eşi çalışmıyorsa, evi kiraysa, çocuğu okuldaysa gerçekten 23 bin 640 lirayla özellikle büyükşehirlerde neredeyse kira parası. Devletimiz de bunun farkında"