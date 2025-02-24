En düşük maaş 43 bin TL oldu! 'Emeklilik durumlarında da ciddi fark oluştu'

Sivas Belediyesi, Özbelsan işçilerini kapsayan toplu iş sözleşmesini imzaladı. İmza töreninde konuşan Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Ramazan ve bayram ikramiyelerine yüzde 33 zam yaparak bin 500 TL’den 3 bin 500 TL’ye çıkarırken bağlı ödemelere de yüzde 100 oranında zam yaptık. Çalışan personellerimize farklı bir uygulama yapacağımızın sözünü vermiştik. Bu sözümüze istinaden Sivas Belediyesi’nde ilk kez saha primi uygulamasına geçerek maaşlarına ilaveten brüt 2 bin 800 TL’de artış sağlamış olduk. Tüm bu veriler ışığında ikramiyeler dahil büro çalışanlarımızın maaşını 43 bin 28 TL’ye çıkarmış olduk" dedi.

"MÜHENDİS MAAŞI İKRAMİYELERLE BİRLİKTE 52 BİN 810 TL'YE ÇIKTI"

Diğer ücretlerle ilgili de konuşan Uzun "Sahada çalışanlarımızın maaş ikramiye ve saha primlerini 45 bin 29 TL’ye çıkarmış olduk. Teknikerlerimize yine ikramiye dahil onlara da saha ekledik. Saha ödemesi diyerek 48 bin 792 TL’ye çıkarmış olduk. Bir diğer konu mühendislerimizin maaşını ise yine ikramiyelerle birlikte 52 bin 810 TL’ye çıkarmış olduk" şeklinde konuştu.

"EMEKLİLİK DURUMLARINDA DA CİDDİ BİR FARK OLUŞTUĞUNU İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Başkan Adem Uzun, belediyede en düşük taban yevmiyelerini yüzde 33 zam yaparak 900 TL’den bin 200 TL’ye çıkarmış olduklarını belirterek, "Seçim döneminde özellikle taban yevmiyelerinin arttırılması gerektiğini ifade etmiştim. Bu da yüzde 20 oranında arttırdığımız yakacak yardımının bir kısmını taban yevmiyeler ekledik. Bunun yaklaşık bizim belediye bütçemize senelik 10 milyon civarında bir ek yük getirdiğini ifade etmek istiyorum. Ama bu şekilde de özellikle çalışanlarımız ciddi anlamda bir nakdi artışla karşı karşıya kalacaklar. Bunların dışında Sivas Belediyesi’nde en düşük taban yevmiyelerini yüzde 33 zam yaparak 900 TL’den bin 200 TL’ye çıkarmış olduk. Bunların yanında teknikerlerimizin taban yevmiyelerini yüzde 33 oranında, mühendislerimizin taban yevmiyelerini ise yüzde 43 oranında arttırdık. Bu sayede işçi, tekniker ve mühendislerimizin ikramiyelerinde ciddi bir artış söz konusu olurken aynı zamanda emeklilik durumlarında da ciddi bir fark oluştuğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"BU ZAMLARIN BELEDİYE ÇALIŞANLARIMIZA HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Uzun "Vermiş olduğumuz sözlerden biri de şu idi, özellikle bizim Özbelsan’da büro çalışanları ya da sahada çalışan arkadaşlarımızla mühendis arkadaşlarımızın arasındaki fark çok azdı. Mühendis arkadaşlarımızın bu çalışanlarımızı farkını da biraz daha açtığımızı ifade etmek istiyorum. Tabii ben bu zamların belediye çalışanlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. (İHA)