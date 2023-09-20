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En düşük memur maaşı ‘33 bin TL olacak’ dedi: Yüzde 50’lik memur zammı tabloyu değiştirdi! İşte meslek meslek yeni maaşlar

20.09.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur maaşı tablosu Ocak 2024 için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları sonrası değişti. ‘En düşük memur maaşı 33 bin TL seviyelerine yaklaşacak’ diyen Bakan Işıkhan, memur zammı oranının enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı dahil yüzde 50 seviyesine yaklaşacağını dile getirdi. İşte memur emeklisi ve memur için meslek meslek yeni maaşlar…

En düşük memur maaşı ‘33 bin TL olacak’ dedi: Yüzde 50’lik memur zammı tabloyu değiştirdi! İşte meslek meslek yeni maaşlar

Memur maaşı zammı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır” açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan’ın açıklamaları sonrası milyonlarca memur ve memur emeklisi Ocak 2024 memur zammı hesaplaması için gözünü gelecek ipuçlarına çevirdi. TÜİK’e göre yüzde 58,94, Merkez Bankası’na göre yüzde 62 olarak beklenen 2023 yılı enflasyon tahmini Orta Vadeli Plan’da (OVP) yüzde 65’e yükseldi. Bu kapsamda Emekli maaşı ve memur zammı için de büyük önem arz eden Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon beklentisi de yüzde 37,76 oldu. En düşük memur maaşı ve emekli maaşı tablosu da değişti.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE 2 AYDA YÜZDE 30’LUK ZAM KESİN

Geçtiğimiz ay 6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin merakla beklediği toplu sözleşme görüşmeleri tamamlanmıştı. Toplu sözleşme zammı ise 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ikinci yarısı için yüzde 10, 2025 yılının ilk yarısı için yüzde 6, ikinci yarısı için yüzde 5 olarak duyurulmuştu. Ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklamasıyla da memur ve emeklisinin alacağı zamda iki aylık enflasyon farkı da netleşti. Memur ve emeklilerinin iki aylık enflasyon farkı yüzde 12,73 olarak hesaplandı. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile birlikte yüzde 29,58'lik zam oranı kesinleşti.

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ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İLE YÜZDE 50 ARTIŞ

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son yaptığı açıklamasında maaş artışlarının açıklanan değil hedef enflasyona göre yapılacağını bildirmişti. Bu kapsamda OVP'de açıklanan enflasyon beklentisine göre yıl sonunda 6 aylık enflasyonun yüzde 37,76 olması bekleniyor. Memur enflasyon farkı ise yüzde 29,96 olacak. Buna yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı da eklendiğinde oran 49,46 seviyesine gelecek.

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EMEKLİ VE MEMURUN ZAM TABLOSU

• 2023 yılı enflasyon beklentisi: Yüzde 65
• 6 aylık enflasyon beklentisi: Yüzde 37,76
• Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,76
• Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
• Ocak 2024 toplu sözleşme zammı: Yüzde 15
• Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,96
• Memur zammı: Yüzde 49,46

TÜRK LİRASI (258)

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bakan Işıkhan 33 bin liraya yaklaşan bir en düşük memur maaşı olacağını açıklamıştı. Hedef enfasyon ile yapılan hesaplamada şu an 22.017 TL seviyesinde yer alan taban aylıkların Ocak 2024’te yüzde 49,46 artışla 32,907 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI DA ARTIYOR

Memura yapılacak zam düzenlemesinden memur emeklilerinin de aynı oranda yararlanacağı ifade edilirken, 9.876 TL olan taban aylıkların yüzde 49,46’lık artışla 14.761 TL olması ihtimali bulunuyor.

TÜRK LİRASI (237)

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 2 AYLIK YÜZDE 29,57– OCAK 2024 YÜZDE 49,46)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 - 42.030 – 48.482
• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 29.705 – 34.265
• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 38.256 – 44.128
• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 34.520 – 39.819
• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 42.257 – 48.819
• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 38.239 – 44.109
• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 48.151 – 55.542
• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 34.243 – 39.499
• Mühendis 1/4 – 33.109 – 42.889 – 49.485
• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 30.481 – 35.160
• Profesör 1/4 – 48.111 – 62.337 – 71.907
• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 – 41.138 – 47.454
• Vaiz 1/4 – 27.608 – 35.772 – 41.263
• Avukat 1/4 – 31.549 – 40.878 – 47.153

TÜRK LİRASI (346)

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 2 AYLIK YÜZDE 29,57– OCAK 2024 YÜZDE 49,46)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 46.530 – 53.673
• Genel müdür 1/1 – 31.784 – 41.183 – 47.504
• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 – 16.161 – 18.642
• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 12. 653 – 14.595
• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 19.165 – 22.107
• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 27.133 – 31.298
• Başkomiser 1/4 – 14.791 – 19.165 – 22.107
• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 19.165 – 22.107
• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 – 19.165 – 22.107
• Mühendis 1/4 – 14.810 – 19.189 – 22.135
• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 – 13.777 – 15.892
• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 28.324 – 32.672
• Profesör 1/4 – 25.678 – 33.271 – 38.378
• İmam Hatip – 14.791 – 19.165 – 22.107
• Avukat 1/4 – 14.791 – 19.165 – 22.107

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