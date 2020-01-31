En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 1,06 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", "Garanti Em. Hay. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF"oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,031168 1,07 NN Hay. Em. Altın EYF 0,019800 1,07 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,032950 1,06 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,035154 1,06 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,031954 1,06 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,031930 1,05 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,032619 1,05 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032918 1,04 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,034009 1,04 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,031671 1,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

