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En iyi teklifi veren Baykar rakiplerini geride bırakıp kazandı: İtalyan havacılık devinin yeni sahibi oldu

27.12.2024 14:41
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Türkiye'nin önde gelen havacılık firmalarından Baykar dünya çapında ses getirecek bir hamleye imza attı. İtalya'nın köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’in Baykar’a satışına onay çıktı. Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı. Satışla ilgili konuşan İtalyan Bakan Adolfo Urso, "Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz" dedi.

En iyi teklifi veren Baykar rakiplerini geride bırakıp kazandı: İtalyan havacılık devinin yeni sahibi oldu

Baykar, İtalyan Havacılık Devi Piaggio Aerospace’in yeni sahibi olacak! İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı, ülkenin köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’in Baykar’a satışına onay verdi.

İHALEDE EN İYİ TEKLİFİ BAYKAR VERDİ

İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace’in Baykar’a şatılmasına onay verdi. Dünyanın en büyük SİHA şirketi olan Baykar, İtalya’nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace’i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu. Baykar çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazandı. Baykar ihale sürecinde finansal değerleme çalışmalarını Pragma Danışmanlık ile yürüttü.

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"140 YILLIK DEV FİRMA"

Havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrasi" olarak bilinen P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, aynı zamanda bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya’nın savunma sanayi ekosisteminde stratejik bir role sahip. Piaggio 140 yıllık geçmişiyle İtalya’nın teknoloji altyapısına önemli katkılar sunmasıyla tanınıyor.

“PİAGGİO AEROSPACE’E BİR GELECEK SUNUYORUZ”

Şirketin yeniden faaliyete geçmesinin net ve iddialı bir endüstriyel vizyonla güvence altına alındığını kaydeden İtalyan Bakan Adolfo Urso şu yorumda bulundu: “Altı yıllık bekleyişin ardından Piaggio Aerospace’e bir gelecek sunuyoruz. Ülkemiz için stratejik bir varlık olan bu şirket, uzun vadeli bir üretim perspektifiyle yeniden canlandırılırken, kurumsal yapılar ve iş gücü korunuyor.”

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ÜRETİM KAPASİTESİ GÜÇLENECEK

Bu satın almayla birlikte Baykar Avrupa havacılık pazarındaki etkisini artırırken, Piaggio’nun tarihi mirasını koruyarak üretim kapasitesini güçlendirmesini sağlayacak. Baykar’ın gelecek vizyonuyla birlikte şirketin İtalya’da sağladığı istihdamın büyümesi de hedefleniyor. Baykar’ın bu stratejik adımı Türk havacılık sanayisinin global düzeydeki başarılarına bir yenisini eklerken, bu anlaşmayla birlikte Piaggio’nun tarihi kimliği de geleceğe taşınacak.

BAYKAR DÜNYADA İLK 10'DA

Baykar, 2023’te 1.8 milyar dolarlık ihracat yaparak Türkiye’deki tüm sektörlerde en çok ihracat gerçekleştiren ilk 10 firma arasında yer aldı. ABD Merkezli düşünce kuruluşu CNAS’in (Yeni Amerika Güvenlik Merkezi) raporuna göre Türkiye dünya İHA ihracat pazarının yüzde 65’ini domine ediyor. En yakın Amerikalı rakibinden 3 kat daha büyük olan Baykar ise tek başına bu pazarın yaklaşık yüzde 60’ına sahip bulunuyor. Son yıllarda gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, toplamda 35 ülkeye Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı gerçekleştiriyor.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ihale Baykar havacılık
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