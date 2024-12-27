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Tek tek satıyor! Turgay Ciner’den yeni hamle! Habertürk ve Show TV’den sonra dev bir satış daha... Şişecam’a devretti

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.12.2024 11:18
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Sürpriz bir kararla Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor'u satan Ciner Grubu, bu defa da soda külü işinden çıktı. Ciner Grubu, ABD'deki soda yatırım ve operasyonlarında grubun paylarının tamamını Şişecam'a sattı. Şişecam, ABD'deki ortağı Ciner Grubu'ndan, Sisecam Chemicals Resources LLC ve Pacific Soda LLC şirketlerindeki paylarının tamamını alırken hisse devri için gruba toplam 285 milyon 389 bin dolar ödeme yapacak.

Tek tek satıyor! Turgay Ciner’den yeni hamle! Habertürk ve Show TV’den sonra dev bir satış daha... Şişecam’a devretti

Bu haftanın sürpriz gelişmelerinden bir tanesi de Ciner Grubu'nun Türkiye'deki medya yatırımlarını Can Grubu'na satması olmuştu. Ciner, ABD'deki soda külü şirketindeki hisselerini ortağı Şişecam'a sattı.

ŞİŞECAM, CİNER GRUBU'NUN PAYLARININ TAMAMINI SATIN ALDI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Ciner Grubu, Sisecam Chemical Resources’daki yüzde 40 hissesi ile Pacific Soda’daki yine yüzde 40 hissesini, şirketlerin büyük ortağı Şişecam’a 285.4 milyon dolara devretti. Bu devirle birlikte Şişecam’ın her iki şirketteki payı yüzde 100’e çıkarken, Şişecam Wyoming’deki payı ise yüzde 51’e yükseldi.

YÜZDE 50'ŞER PAYLA KURMUŞLARDI

Şişecam ve Ciner Grubu, ABD’deki soda külü işini 2019’da yüzde 50’şer payla kurmuşlardı. Şişecam, 2021’de 450 milyon dolar karşılığı şirketlerden yüzde 10’ar daha hisse alarak payını yüzde 60’a çıkartmıştı. Yapılan açıklamayla iki şirketin tüm hisseleri Şişecam’a geçti. Her iki şirketin bölgede yüzde 50’şer ortaklığıyla bir de soda külü limanı bulunuyor. Başta cam, deterjan ve batarya olmak üzere pek çok sınai ürünün girdisi olan soda külü stratejik bir malzeme.

Şişecam’ın ABD’deki yatırımları tamamlandığında yılda 5 milyon ton doğal soda külü üretim kapasitesine ulaşacak. Halen var olan üretimiyle birlikte yılda 10 milyon tonluk kapasiteye ulaşacak olan Şişe Cam’ın bu alanda dünya liderliğine yükseleceği belirtiliyor. 2023 yılında 66 milyon ton olan dünya soda külü talebinin 2030’da 83 milyon tona çıkması bekleniyor.

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"SODA KÜLÜ ÜRETİMİNE VE DOĞAL SODA KÜLÜ ÜRETİMİNDE DÜNYA LİDERLİĞİNE YÜRÜYORUZ"

Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, yaptığı açıklamada, karbon ayak iziyle su tüketimi başta olmak üzere sürdürülebilirlikle ilgili çoklu faydaları ve üretim maliyeti avantajı özellikleriyle öne çıkan doğal soda külü üretimi yatırımlarını artırma kararı aldıklarını kaydedip "Bu kararla birlikte soda külü üretiminde ve doğal soda külü üretiminde dünya liderliğine yürüyoruz. Soda külündeki potansiyeli bugün girdi verdiği sektörlerle sınırlı görmüyoruz. Soda külünün hızla büyümekte olan enerji depolama amaçlı bataryalar başta olmak üzere yeni ve farklı endüstrilere de girdi sağlaması yönünde AR-GE çalışmalarımızı global ölçekte ve çoklu işbirlikleri ile sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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STOCKTON LİMAN İŞLETMESİ PROJESİNDE İŞ ORTAKLIĞI SÜRÜYOR

Elverici, Ciner Grubu ile 5 yıldır sürdürdükleri iş ortaklığını ABD'de yapımı süren Stockton Liman İşletmesi projesinde sürdürdüklerini ve bu alanda da birlikte değer yaratmaya devam edeceklerini vurguladı.

ABD’deki yatırımlarını devreden Ciner Grubu, Türkiye’de halen iki büyük soda külü üretim tesisine sahip. Yılda 5 milyon ton üretim kapasitesi bulunan Eti Soda ve Kazan Soda adlı şirketler, dünyanın en düşük maliyetli soda külü üreticileri arasında gösteriliyor.

Ciner Grubu, merkezi Londra'da olan ve Türkiye'deki soda külü işleriyle Derince Limanı'nın çoğunluk hissesini çatısı altında bulunduran We Soda adlı şirketini geçen yıl halka açma girişiminde bulunmuştu. 6 milyar doların üzerinde bir değerlemeyle yapılan görüşmelerde olumsuz sonuçlar alınınca "piyasa koşullarının uygun olmadığı" açıklanarak, halka arzdan vazgeçilmişti.

Ciner Grubu cam ambalaj sektöründe de aktif. Gruba ait Park Cam’ın Türkiye ve Avrupa’da üretim tesisleri ve yeni yatırım planları bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
soda şişecam
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