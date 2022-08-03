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En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

03.08.2022 07:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK Temmuz 2022 dönemine ait enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. Piyasanın genel beklentisi yıllık TÜFE’nin yüzde 80’i aşacağını gösteriyor. TÜFE en son Ağustos 1998 döneminde yüzde 81,4 artış kaydetmişti. Böylece enflasyonda 24 yılın rekorunun da kırılması bekleniyor.

En merak edilen veri açıklanıyor! Gözler TÜİK’te: Enflasyonun yüzde 80’in üzerine çıkması bekleniyor

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği Temmuz enflasyonu bugün saat 10.00’da TÜİK tarafından açıklanacak. Piyasanın genel beklentisi yıllık TÜFE’nin yüzde 80'i aşacağı yönünde oluştu. Temel mal ve hizmet ile gıda fiyatlarında yükselişler, bunun yanı sıra enerji fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarındaki düşüş kaynaklı bir miktar durulma olası görülüyor. TCMB yılsonu enflasyon tahmini yüzde 60,4’e yükseltirken, piyasanın yıl sonu tahmini yüzde 70 civarında şekilleniyor. TÜİK verilerine göre Haziran'da yıllık tüketici enflasyonu yüzde 78,62'ye yükselmiş, aylık artış yüzde 4,95 olmuştu. İTO’nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre İstanbul'da perakende fiyatlar Temmuz'da yıllık bazda yüzde 99,11 artış gösterdi.

FOREKS’İN ENFLASYON BEKLENTİSİ

Foreks'in 18 ekonomist ile düzenlediği ankette, Temmuz ayı TÜFE aylık medyan tahmini yüzde 3 artış yönünde gerçekleşti. TÜFE'de aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 5,15 ve yüzde 2,00 şeklinde oluşurken, yıllık tahminler aynı sıralama ile yüzde 81,19 ve yüzde 81,27 oldu. Ankette, 2022 sonu TÜFE medyan tahmini yüzde 70,50 olurken, ortalama tahmin yüzde 70,73, maksimum ve minimum beklentiler ise yüzde 85 ve yüzde 60,75 olarak gerçekleşti.

BLOOMBERG’İN ENFLASYON TAHMİNİ

BloombergHT'nin 20 kurumun katıldığı anketinde, enflasyonun aylık yüzde 3,20, yıllık yüzde 81,03 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Temmuz ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 2.28, en yüksek beklenti yüzde 5.15 oldu. 19 kurumun katıldığı ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70.75'e yükseldi.

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REUTERS ‘YÜZDE 80,5’ DİYOR

Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette Temmuz için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 79.45 ila yüzde 82,5 arasında yer alıyor. TÜFE'nin Temmuz ayında gerileyen akaryakıt fiyatlarına rağmen TL'deki değer kayıplarının devam eden etkileriyle aylık yüzde 2,9 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 80,5’e yükselmesi bekleniyor. Ankette yıl sonu tahmini yüzde 70 oldu. Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 2.28 ila yüzde 4 bandında yer alıyor. Aylık artışın önceki aya göre yavaşlamasının ana sebebi olarak gerileyen yakıt fiyatları gösteriliyor.

AA FİNANS ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında TÜFE'nin yüzde 3,40 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, en düşük yüzde 2,28 ve en yüksek yüzde 5,15 aralığında yer aldı. Enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,40) göre yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 65,5'ten yüzde 70,46'ya yükseldi.

TÜFE en son Ağustos 1998 döneminde yüzde 81,4 artış kaydetmişti.

MERKEZ BANKASI'NIN YILSONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 60,4

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Merkez Bankası'nın geçen hafta açıklanan 3. Enflasyon Raporu’nda ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltildi. Banka enflasyonun 2023 yıl sonunda yüzde 19,2’ye geriledikten sonra 2024 sonunda yüzde yüzde 8,8 düzeyine geleceğinin tahmin edildiğini söyledi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Hedefi yüzde 60,4 verdik, gerçekleşmeyi onun altında bir noktada bekliyoruz" dedi.

Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 42,8, gelecek yıl sonu için yüzde 12,9 ve 2024 yılı sonu için yüzde 8,3 seviyesindeydi.

Kavcıoğlu, gıda enflasyon tahmini ise yüzde 49'dan yüzde 71,3'e yükselttiklerini, petrol tahminini 102 dolardan 99,6 dolara çektiklerini açıkladı.

PİYASALARDA SON DURUM

Enflasyon rakamları öncesinde 18 TL sınırlarında hareket eden dolar/TL şu sıralar 17,94 liradan değerleniyor. Euro/TL ise 18,28 liradan alıcı ile buluşuyor. Altının gram fiyatı ise 1020 lira seviyelerinde bulunuyor.

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TCMB
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