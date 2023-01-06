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En ucuzunun kilosu 540 TL! 1 diliminin bile fiyatı dudak uçuklattı... Satışları düşüyor

06.01.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok gıda ürününe gelen zamlardan sonra vatandaşlar artık alışveriş yaparken belirli aralıklarla tükettikleri ürünlerden vazgeçmeye başlıyor. Pazar kahvaltılarının en özel ürünlerinden olan ve sürekli olmasa da belirli aralıklarla tüketilen pastırmanın fiyatı son haliyle dudak uçuklattı. Pastırmanın kilosunun 540 TL olduğu belirtilirken 1 dilimi ise 13,5 TL'ye denk geldi. Fiyattaki bu artış nedeniyle pastırma satışlarında da düşüş olduğu aktarıldı.

En ucuzunun kilosu 540 TL! 1 diliminin bile fiyatı dudak uçuklattı... Satışları düşüyor

Gıda fiyatlarındaki hareketlilik vatandaşın daimi gündemi haline geldi. Özellikle bazı ürünlerdeki ciddi fiyat artışı, artık o ürünlerin tüketiminin de azalmasına yol açtı. Bunlardan bir tanesi de pastırma oldu. Eskiden de fiyatı yüksek olan pastırma son fiyatıyla büyük şaşkınlık yarattı. Ete zam gelince şarküteri ürünleri de iyice cep yakmaya başladı. En ucuz pastırmanın kilosu 540 TL olurken bir dilim pastırma ise tam 13,5 TL'ye yükseldi. İşte detaylar...

KİLOSU 540 TL, 1 DİLİMİ 13,5 TL

Show Haber'de yer alan habere göre, et ürünlerine üst üste iki kez zam geldi. Pastırmanın yanına yaklaşmak zaten pek kolay değilken şimdi bir kilo pastırmanın fiyatının 540 TL olduğu ifade edildi.

Bir dilim pastırma da tartıldığında fiyatının 13,5 TL olduğu anlaşıldı.

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SATIŞLARI DÜŞTÜ

Pastırmanın fiyatı bu kadar artınca pastırma satışlarının da düştüğü belirtildi. Haberde bu gidişle pastırmanın o meşhur pazar kahvaltılarına veda edecek gibi göründüğü aktarıldı.

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Pastırma Gıda fiyatları

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