ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin E-TÜFE sonuçlarını açıkladı.

ENAG’ın hesaplamasına göre tüketici fiyatları eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,10 yükseldi. Son 12 aylık artış ise yüzde 46,61 olarak kaydedildi.

YILLIK ORAN GERİLEDİ

ENAG, ağustos ayında aylık enflasyonu yüzde 2,24, yıllık enflasyonu ise yüzde 49,03 olarak hesaplamıştı.

Böylece eylülde hem aylık artış hızı hem de yıllık enflasyon ağustos verilerinin altında kaldı.

İTO AĞUSTOS VERİLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Ticaret Odası’nın ağustos verilerine göre İstanbul’daki perakende fiyatlar bir ayda yüzde 2,11 artmış, yıllık artış yüzde 33,55 olmuştu.