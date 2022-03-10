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Ender rastlanıyor! Tanesi 800 TL

10.03.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesinde balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı, 800 TL'den satılıyor. Ender rastlanan bu balık ağlara takılmasının ardından tezgahlarda yerini aldı.

Ender rastlanıyor! Tanesi 800 TL

Ordu açıklarında balıkçı ağlarına takılan ve 'Akdeniz balığı' olarak bilinen, ilginç renk ve görünümlü 4 kiloluk kırlangıç balığı ilgi odağı olurken, fiyatı ile de şaşırtıyor. Tezgahta kilosu 200 liradan satılan 4 kilo ağırlığındaki kırlangıç balığı, 800 liraya alıcısını bekliyor.

Fatsalı balıkçı Uğur Aygün, Karadeniz açıklarında artık kırlangıç balığının nadiren göründüğünü belirterek, “Son günlerde denizde adeta balık çıkmıyor. Hava şartları nedeniyle denize açılamayan kayıklar nedeniyle tezgahlarımızda balık çeşidi bulundurmakta zorlanıyoruz. Ordu açıklarında Fatsalı balıkçılarımızın ağına kırlangıç balığı takıldı ve bizlerde bu duruma çok sevindik. Ender rastlanan bu balık ağlara takılmasının ardından tezgahımızda yerini aldı. Balığımızın ağırlığı 4 kilo ve kilosunu 200 TL’den satıyoruz. Soran çok ama kilosu pahalı olduğu için vatandaşlar biraz uzak kaçıyor. Kırlangıç balığı yerelde 'uçar balığı' olarak tanınır. Bu tür balıkların nesli artık tükendi. Bu kiloda uzun yıllar sonra yakalanması bizi de şaşırttı. Uçar balığı lezzetiyle ve rengarenk güzelliğiyle de ünlüdür" dedi. (İHA)

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