Enerji Bakanı 'müjde yok' dedi... Akkuyu için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak'ta il danışma kurul toplantısına katıldı. Toplantı sonrası Filyos Limanı ve doğal gaz üretim sahasında gazetecilerle bir araya gelen Bayraktar, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurul toplantısında kendisine 'müjde var mı?' sorusu sorulduğundan bahseden Bakan, "Yeni müjde yok" ifadesini kullandı ve şu cümleleri kurdu:

"MÜJDE YOK"

"Dolayısıyla bir müjde şeyinden işi çıkaralım. Müjde ne zaman olur? Müjde sismik çalışmanız biter. Onun analizi yapılır. Ondan sonra orada sondaj yaparsınız. O sondajda testler yaparsınız. O testlerin sonucu da size bir şey söyler. Ve dersiniz ki evet kardeşim bu artık uluslararası standartta bir keşiftir. Anons edilebilir. Keşif olur. Ekonomik olarak onu üretmek fizibil gelmeyebilir. Bu da olabilir dedim”

Ekonomim'deki habere göre, yapılan keşiflerin duyurularını uluslararası standartlara uygun yapıldığını aktaran Bayraktar, örnek olarak EXXON Mobili verdi. Ayrıca Bayraktar, ulusal standartlara uygun davranılmadığınad yapılan işin gölgelendiğini söyleyerek şu cümleleri kurdu:

"21 Ağustos 2020 tarihindeki gaz keşfi açıklamasına baktım. Gidin EXXON Mobil'in dünyanın herhangi bir yerinde bir keşif yaptığı zamanki açıklama metnine bakın. Epey benzerlikler taşır. Çünkü bu işin uluslararası bir standardı var. Onun gereği neyse bunu yapıyoruz. Bunu yapmadığımız takdirde buradaki işin büyüklüğü, başarısı bir şekilde gölgeleniyor. Bugün Türkiye'de hala insanlar var. Gazın geldiğine inanmıyor. Rusya'nın boru hattı var. TürkAkım Boru Hattı, "efendim oradan buraya bu gaz geliyor" dendi. Gabar'la ilgili de benzer şeyler duyuyoruz bu arada. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattından petrolün geldiği filan gibi şeyler anlatılıyor. Dolayısıyla bu işi buradaki emeği, buradaki bu genç mühendislerimizin tecrübeli insanların bunca zaman yani burada çok muazzam bir emek var"

AKKUYU İÇİN TARİH VERDİ

Akkuyu nükleer santrali için üretim tarihi veren Bayraktar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı işaret ederek, "Cumhuriyetimizin işte yüz birinci yılı nükleer gibi böyle yani Türkiye'nin yetmiş yıllık rüyası. Ama Akkuyu'nun karşı karşıya olduğu sınamalar ve zorluklar farklı. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Akkuyu’da özellikle Almanya'da bekleyen ekipmanlar var. Bunlar olmazsa sistem, nükleer santral devreye alınmaz mı? Alınır. Çünkü hani bir tek bunu Siemens üretmiyor. Ama ikame edilmesi biraz zaman alır. Dolayısıyla şu anda o yola doğru gidiyoruz yani. Dolayısıyla bu biraz hedef tarihlerimizi öteleyebilir" dedi.