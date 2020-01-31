FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 7,4 azaldı

Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 7,4 azaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Enerji ithalatı faturası aralıkta yüzde 7,4 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 3 milyar 633 milyon 655 bin dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, geçen yıl aralıkta Türkiye'nin toplam ithalat tutarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar oldu.

Bunun 3 milyar 633 milyon 655 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

2018 Aralık'ta bu rakam 3 milyar 924 milyon 318 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 7,4'lük düşüş oldu.

Öte yandan, geçen yıl aralıkta önceki yılın aynı ayına göre ham petrol ithalatı yüzde 22 artarak 2 milyon 576 bin 637 tona yükseldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Memurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandıMemurluğu bırakıp bu işe girdi! 10 yılda kazandığını 1 yılda kazandı
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Maske talebinde patlama oldu! Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyorMaske talebinde patlama oldu! Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enerji ithalatı, ham petrol ithalatı, Türkiye İstatistik Kurumu,

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

TÜİK - Dış ticaret açığı 2019'da 31 milyar dolara geriledi (2)

TÜİK - Dış ticaret açığı 2019'da 31 milyar dolara geriledi (2)

Maske talebinde patlama oldu! Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor

Maske talebinde patlama oldu! Çin, Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor

2019 yılında ihracat yüzde 2,1 arttı, ithalat yüzde 9,1 azaldı

2019 yılında ihracat yüzde 2,1 arttı, ithalat yüzde 9,1 azaldı

2019 yılı dış ticaret rakamları belli oldu

2019 yılı dış ticaret rakamları belli oldu

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın POS kullanım ücreti kaldırılmalı”

TESK Genel Başkanı Palandöken: “Esnafın POS kullanım ücreti kaldırılmalı”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.