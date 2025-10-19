FİNANS

Enerji kurumlarına 2026 için yaklaşık 9,4 milyar lira bütçe ayrıldı

Türkiye, gelecek yıl için enerji piyasasının düzenlenmesi, nükleer güvenlik ve enerji teknolojilerinin geliştirilmesi için yaklaşık 9,4 milyar lira bütçe ayırdı.

AA muhabirinin 2026 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlediği bilgilere göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) için ayrılan kaynak, bu yıla göre yüzde 32,3 artışla yaklaşık 9,4 milyar liraya yükseldi.

EPDK'NİN BÜTÇESİ YÜZDE 34 ARTTI

Bu kapsamda, elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarında yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu enerji arzını güvence altına almak amacıyla faaliyetlerini yürüten EPDK'ye 3 milyar 14 milyon lira ödenek tahsis edildi.

Böylece, bu yıl 2 milyar 243 milyon 803 bin lira olan söz konusu bütçe, 2026 için yüzde 34,3 artış gösterdi.

Kurum, 2026'da adil ve rekabetçi piyasa yapısının güçlendirilmesi, kaliteli ve ekonomik enerji arzının sürdürülmesi, etkin bilgi üretimiyle öngörülebilir ve sürdürülebilir piyasa yapısının desteklenmesi ile kurumsal kapasitenin artırılması hedeflerine odaklanacak.

Ayrıca, maliyet bazlı fiyatlandırma, arz güvenliği ve altyapı kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülecek.

TENMAK'IN AR-GE BÜTÇESİ GENİŞLİYOR

Enerji, nükleer ve maden teknolojilerinde araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürdüren TENMAK'ın bütçesi gelecek yıl için yüzde 17,3 artışla 3 milyar 364 milyon 498 bin liraya çıktı. Kurum için bu yıl ayrılan bütçe 2 milyar 869 bin 267 liraydı.

Kurum, 2026'da yerli teknoloji üretimi, hidrojen altyapısı, nükleer ölçüm laboratuvarlarının güçlendirilmesi ve bor ile nadir toprak elementlerinde ticarileştirme projelerine öncelik verecek. Ayrıca, insan kaynağı ve diğer kaynakların etkin kullanımı için kamu ve özel sektör işbirliklerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Bunun yanı sıra Kurum, yapay zeka, makine öğrenimi ve IoT, yani nesnelerin interneti tabanlı dijital sistemlerle enerji süreçlerinin modernize etmeyi hedefliyor.

NDK BÜTÇESİ YÜZDE 52,2 ARTTI

Nükleer enerji ve radyasyon güvenliğini denetleyen NDK için bu yıl 1 milyar 965 milyon 515 bin lira olarak planlanan bütçesi gelecek yıl için yüzde 52,2 artışla 2 milyar 990 milyon 663 bin liraya ulaştı.

Kurum, 2026'da nükleer güvenlik, radyasyondan korunma, radyoaktif atık yönetimi ve mevzuat geliştirme alanlarında faaliyetlerini genişletecek. Bununla birlikte, personel eğitimi ve şeffaf denetim mekanizmaları ile nükleer enerji kapasitesinin güvenli şekilde elektrik portföyüne entegrasyonuna odaklanılacak.

Böylece, söz konusu kurumların bu yıl 7 milyar 78 bin 585 lira olan bütçesinin, gelecek yıl yüzde 32,4 artışla 9 milyar 369 milyon 161 bin lira olması öngörülüyor. (AA)

