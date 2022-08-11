‘Enflasyon canavarının yenemediği tek gerçek para’ diyerek açıkladı: Altın için 2023-2030 yılları arasına dikkat!

Ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, dün günü yüzde 0,4 azalışla 1.029,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından şu sıralar 1034 liradan işlem görüyor. Dün 4 Temmuz sonrası ilk kez 1800 doların üzerini gören ons altın fiyatı ise şu sıralar 1805 dolardan değerleniyor.

Analistler, dün beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisiyle yükselen altın fiyatlarının, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesiyle düşüşe geçtiğini bildirdi.

“HALA KABUL EDİLEMEZ”

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Enflasyonun hala "kabul edilemez" derecede yüksek olduğunu vurgulayarak, Fed'in şu anda yüzde 2,25-2,5 aralığında olan politika faizini bu yıl yüzde 3,25-3,5 aralığına ve gelecek yılın sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesini beklediğini dile getirmişti.

Para piyasalarında Fed'in eylülde 50 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentilerin veri sonrası bir ara yüzde 71 ihtimalle fiyatlandığını aktaran analistler, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesinin ardından söz konusu ihtimalin yüzde 58'e gerilediğine dikkati çekti.

“ALTIN ANALİZLERİ SPEKÜLASYONA AÇIK”

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Altını enflasyon canavarının yenemediği tek gerçek para olarak niteleyen Kurtoğlu, teknik analizlere güvenmiyor. Uzman, bu tür analizlerin geçmişi gösterdiğini belirtiyor. Bu yüzden, teknik analize dayalı gelecek analizlerinin spekülasyona açık olduğunu kaydediyor.

Bununla birlikte Ramazan Kurtoğlu, 2023-2030 yılları arasındaki dönemin altının altın çağı olduğunu iddia ediyor. Uzman ayrıca, altının enflasyona karşı nakitte kalmanın bir yolu olduğunu kaydediyor. Bu nedenle fırsat satın almaları yapmak için sarı metalin güvenli liman olduğunu söylüyor.

TD SECURITIES: FİYATLARIN TERSİNE DÖNME RİSKİ VAR

ED&F Man Capital Markets’ta analist olan Edward Meir de altın fiyatlarını bekleyen seviyeye ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, “ABD enflasyon rakamlarının ardından dolar çok sert bir şekilde satıldı ve getiriler de düştü, ancak günün sonunda tahvil getirileri tekrar yükseldi ve dolar şimdi biraz daha güçlü, bu da altına zarar veriyor. Ayrıca, fed yetkilileri hala altın için düşüş eğilimi gösteren oranları artırmaları gerektiğini söyledi. Kısa vadede altın fiyatlarında 1.780 dolara doğru bir geri çekilme görebiliriz” diye konuştu.

TD Securities analistleri ise, altın için enflasyondaki yavaşlamanın önemli alımları tetikleyebileceğini söylüyor. Ancak yine de fiyatın tersine dönme riskinin bulunduğunu kaydediyor.



