Enflasyon farkı ile memur ve emekli maaşına zam! SGK, Bağ-Kur, Emekli sandığı… En düşüğü şimdiden 10.500 TL…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici fiyat endeksinin kasımda yüzde 2.88 arttığını açıkladı, yıllık enflasyon da yüzde 84.39 gerçekleşti. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri ile memurların alacağı 5 aylık maaş zammı oranı netleşti. Buna göre Ocak 2023’ten itibaren emekliler yüzde 14,05, memur ve memur emeklileri ise yüzde 15,11 zam oranını net olarak cebine koydu. Açıklanan veri sonrası yüzde 15,1’lik artışla göre en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya çıkmış oldu.

ARTIK SADECE 1 VERİ KALDI

Sabah’ta yer alan habere göre, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. Memur maaşları ve memur emekli aylıkları da temmuz ayında yapılan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkıyla gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. Net rakamlar Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile belli olacak. Aralık ayı enflasyonu ise 3 Ocak’ta duyurulacak.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında; yıllık enflasyonun yüzde 65,2 olması durumunda yüzde 16.05, yüzde 70,5 olması durumunda yüzde 19,75, yüzde 78,7 gerçekleşmesi durumunda da yüzde 25,45 zam söz konusu olacak.

REFAH PAYI DA EKLENECEK

Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı enflasyonun maaş ve aylıklarda yarattığı tahribatı gidermek için refah payı zammı için de çalışma yapıyor. Memurlara bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2,5 ilave artış yapılmıştı. Refah zammının düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapılması bekleniyor.

ENFLASYONA GÖRE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl için 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığında da gelecek yıl için önemli artış bekleniyor. Yıl sonu enflasyon beklenti anketine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 20 olması durumunda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liradan 4 bin 200 liraya, yüzde 30 artış halinde de 4 bin 550 liraya çıkacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri ocakta yüzde 25,47, Temmuz’da da yüzde 42,3 zam almıştı.

EK ÖDEMELER ARTACAK

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Maaş hesaplamalarında aile ve çocuk yardım ödeneği dâhil edilirken, bölgesel ödeme, ek ders ücreti, vekâlet ücreti, vekâlet ücreti, yabancı dil tazminatı gibi ödemeler yer almıyor.

MEMUR MAAŞI

Mevcut: 9.109 TL

Zamlı: 10.500 TL

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Mevcut: 6.077 TL

Zamlı: 7.000 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)

Mevcut: 4.687 TL

Zamlı: 5.345 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)

Mevcut: 2.906 TL

Zamlı: 3.314 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ

Mevcut: 4.197 TL

Zamlı: 4.786

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ

Mevcut: 3.335 TL

Zamlı: 3.803



