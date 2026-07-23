Son dakika| Emekli zam farklarının ödeneceği tarih belli oldu

Temmuz ayı maaş artışlarının ardından emekli, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan vatandaşların zam farklarının ödeme tarihi netleşti.

TARİH BELLİ OLDU!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), söz konusu zam farklarının yarın (24 Temmuz Cuma) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Ödemeler, temmuz ayı zam oranlarının maaşlara yansıtılması kapsamında gerçekleştirilecek. Hak sahipleri, zam farklarını maaş aldıkları banka veya PTT hesapları üzerinden çekebilecek.

2,49 MİLYON KİŞİYE ÖDEME YAPILACAK

SGK'nın açıklamasına göre, 4C kapsamındaki 2 milyon 491 bin 370 emekli ve hak sahibine toplam 14,5 milyar lira tutarında zam farkı ödemesi gerçekleştirilecek.

Ödemeler, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olan maaş artışlarından kaynaklanan farkları kapsıyor.

SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

YARIN ÖDENECEK

"Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2026 Yılı Temmuz Dönemi Zam Farklarının Ödenmesi 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 24 Temmuz 2026 Cuma günü ödenecektir.

Buna göre; Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; 1 aylık maaş farkı tutarında, 2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; 2 aylık maaş farkı tutarında, 3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; 3 aylık maaş farkı tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2 milyon 491 bin 370 kişiye ödenecek fark tutarı 14,5 milyar TL’dir. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"