Enflasyon Hedeflemesi Nedir ve Merkez Bankaları Bunu Nasıl Tutturmaya Çalışır?

1.Fiyat istikrarını sağlamak için kullanılan bir politikadır.



Merkez bankaları belirli bir enflasyon oranı belirler. Bu da resmi hedef olarak ele alınır. Para politikası da belirlenen hedef kapsamında ilerler. Peki, bu hedef nasıl açıklanır? Yıllık yüzde oranı şeklinde! Buradaki amaç fiyatların aşırı artmasının önüne geçmek ve ekonomide istikrarı sağlamaktır.

2.Merkez bankaları belirlenen yüzde hedefleri açıklar.



Merkez bankaları genellikle yıllık enflasyon belirler. Çoğu ülkede bu yüzde 2 civarında olur. Tabi ülkelere göre farklılık gösterebilir. Açıklanan hedef doğrultusunda ekonomik beklentiler yönlendirilir. Çalışan maaşları da bu beklenti kapsamında şekillenir. Kısacası referans noktası olur.

3.Faiz oranları araçlardan biridir.



Hem de en önemli araçlarından biridir! Merkez bankası enflasyonu kontrol altına alabilmek için faiz oranlarını kullanır. Politika faizi olarak adlandırılır. Peki, bu faiz oranları neleri etkiler? Ekonomideki kredi maliyetlerini... Faiz artığı zaman borçlanma maliyeti de yükselir. Tam tersi faiz indirildiği zaman borçlanma ucuz olur. Tabi ki etkisi hemen kendisini göstermez. Birkaç ay sonra ekonomiye yansır.

4.Enflasyon hedeflemesinin en önemli amacı beklentileri yönetmektir.



Enflasyon sadece mevcut fiyatlardan mı etkilenir? Hayır. Geleceğe dair beklentilerden de etkilenir. Bu yüzden insanlar fiyatların artacağına dair bir düşünüşe girerse ona göre hareket ederler. Bu da enflasyonun artmasına neden olur. Haliyle merkez bankalarının beklentiye önem vermesi gerekir. Piyasaya güven vermeli ki, insanlar enflasyonun kontrol altında kalacağına inanmalı.

5.Araçlardan bir diğeri para arzını kontrol etmektir.



Para arzı ne demektir? Ekonomide dolaşan toplam para miktarıdır. Piyasada çok fazla para dolaşıyorsa talep de artar. Bu yüzden fiyatlar yükselir... Merkez bankaları para arzını kontrol altına almaya ve ekonomik dengeyi sağlamaya çalışır.

6.Şeffaf iletişim olması gerekir.



Birçok merkez bankası belirli zamanlarda enflasyon raporlarını yayınlar. Bu raporlar ekonominin genel durumunu gösterir. Enflasyon neden düştü ya da yükseldi... Bunlar açıklanır ve geleceğe dair tahminler üzerine paylaşımlar yapılır. Bu bilgiler yatırımcılar için çok önemlidir!