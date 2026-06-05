Hangi Tip Kredi Tüketicisisin?

1/8
Büyük bir harcama yapman gerekiyor diyelim, ne yaparsın?
Gerekli mi diye düşünürüm önce.
Borç alamayacaksam kredi çekerim.
Kredi çekip alırım, ne olacak?
2/8
"Ön onaylı kredi" mesajlarına tepkin ne oluyor?
Aklımı çeliyor böyle mesajlar.
3/8
Ne için kredi çekilir sence?
Uzun vadeli yatırımlar için olabilir.
Herhangi bir şey için olabilir.
Zorunlu ihtiyaçlar için sadece.
4/8
Kira, faturalar gibi ödemelerin günü geldiğinde nasıl hissediyorsun?
Son ana kadar düşünmüyorum.
Nasıl ödeyeceğimi düşünürüm.
Biraz gerilirim ama öderim, sorun yaşamam.
5/8
Kredi çekeceğin zaman faiz oranlarına bakıyor musun?
Yani çok anlamasam da düşük olandan çekmeye çalışırım.
Genelde kendi bankamdan çekiyorum, başka oranlara bakmıyorum.
6/8
Biri krediyle bir şey aldığında ne düşünüyorsun?
Mantıklı bir harcamaysa olabilir bence.
Kredisiz bir şey alınamıyor ki!
8/8
Maaşına zam gelince ne yaparsın?
Fazlasını birikime ayırırım.
Kendime hediye bir şeyler alırım.
Alamadığım şeyleri alırım.