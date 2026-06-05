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Hangi Tip Kredi Tüketicisisin?

Kredi çekmenin herkes için ayrı bir anlamı var. Bazıları gerçekten ihtiyacı varken sadece kredi çekerken bazıları ise en küçük ihtiyacı için bile kredi çekebiliyor. Sen nasıl kredi kullanıyorsun?

Hangi Tip Kredi Tüketicisisin?

Nasıl bir kredi kullanıcısısın?

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Büyük bir harcama yapman gerekiyor diyelim, ne yaparsın?

Büyük bir harcama yapman gerekiyor diyelim, ne yaparsın?
Birikimimden harcarım.
Gerekli mi diye düşünürüm önce.
Borç alamayacaksam kredi çekerim.
Kredi çekip alırım, ne olacak?
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"Ön onaylı kredi" mesajlarına tepkin ne oluyor?

"Ön onaylı kredi" mesajlarına tepkin ne oluyor?
Hemen kullanırım.
Aklımı çeliyor böyle mesajlar.
Faizine bakarım.
Dikkate almam.
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Ne için kredi çekilir sence?

Ne için kredi çekilir sence?
Uzun vadeli yatırımlar için olabilir.
Herhangi bir şey için olabilir.
Zorunlu ihtiyaçlar için sadece.
İstediğim bir şey için.
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Kira, faturalar gibi ödemelerin günü geldiğinde nasıl hissediyorsun?

Kira, faturalar gibi ödemelerin günü geldiğinde nasıl hissediyorsun?
Son ana kadar düşünmüyorum.
Nasıl ödeyeceğimi düşünürüm.
Ödemeleri hazır zaten.
Biraz gerilirim ama öderim, sorun yaşamam.
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Kredi çekeceğin zaman faiz oranlarına bakıyor musun?

Kredi çekeceğin zaman faiz oranlarına bakıyor musun?
Tabii ki!
Bakıyorum evet.
Yani çok anlamasam da düşük olandan çekmeye çalışırım.
Genelde kendi bankamdan çekiyorum, başka oranlara bakmıyorum.
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Biri krediyle bir şey aldığında ne düşünüyorsun?

Biri krediyle bir şey aldığında ne düşünüyorsun?
Mantıklı bir harcamaysa olabilir bence.
Riskli bence ya.
Kredisiz bir şey alınamıyor ki!
Ben de alıyorum zaten.
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Borç ne demek sence?

Borç ne demek sence?
Büyük bir yükümlülük.
Günü kurtarmak için şart.
Doğru kullanılırsa gerekli bir araç.
Hayatı kolaylaştırıyor.
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Maaşına zam gelince ne yaparsın?

Maaşına zam gelince ne yaparsın?
Fazlasını birikime ayırırım.
Kendime hediye bir şeyler alırım.
Alamadığım şeyleri alırım.
Doyasıya harcarım.
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