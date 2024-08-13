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Enflasyon ile mücadele ederken talep yine en çok altında: İtalya Türkiye'ye ihracatı yetiştiremiyor!

MynetX MynetX
13.08.2024 12:47
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre temmuz ayı enflasyon oranı yüzde 61,78 oldu. Yüksek enflasyon ile mücadele eden vatandaşlar ise altında talebi arttırdı. Buna göre İtalya bankası Intesa Sanpaolo, geçen yıla göre Türkiye'ye yapılan mücevher ihracatının yüzde 133 oranında arttığını ifade etti.

Enflasyon ile mücadele ederken talep yine en çok altında: İtalya Türkiye'ye ihracatı yetiştiremiyor!

İtalyan banka Intesa Sanpaolo'nun pazartesi günü açıkladığı rapora göre Türkiye'ye yapılan mücevher ihracatı arttı. Bankanın verilerine göre, Floransa'ya yapılan deri ihracatının düşüşü Türkiye'ye mücevher ihracatı ile telafi edildi.

Reuters haberine göre, İtalya'nın Toskana sanayi bölgesi Arezzo'dan Türkiye’ye mücevher ihracatı arttı ve Floransa’da yapılan deri ürünleri satışlarındaki düşüş böylece nötrlenmiş oldu.

ENFLASYON ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 5 Ağustos tarihinde temmuz ayı enflasyonunu yüzde 61,78 olarak açıklamıştı. Yüksek enflasyon ile mücadele eden Türkiye'nin mücevher ihracatını artırması ise dikkat çekti. Türkiye'den gelen yoğun talep sonucunda yılın ilk çeyreğinde Arezzo bölgesinden mücevher ihracatını 2023'e kıyasla yüzde 133 oranında artmış oldu.

Intesa Sanpaolo, İtalya sanayi bölgeleri hakkındaki raporunda, diğer iki İtalyan mücevher bölgesi olan kuzeydoğu Vicenza bölgesi ve Piedmont'taki Valenza Po'dan yapılan ihracatın da arttığını gösterdi.

GÜVENLİ LİMAN: ALTIN

Vatandaşın önceliğinin altın olmasının sebebi ise; yüksek enflasyon ile mücadele etme sürecinde belirsizlik zamanında kendini korumaya çalışması olarak görüldü. Intesa, Arezzo mücevher bölgesinden Türkiye’ye yapılan ihracatın, bir yıl öncesine göre 800 milyon Eurodan, ilk çeyrekte 1,8 milyar Euroya (2 milyar dolar) ulaştığını söyledi.

DERİ İHRACATI DÜŞMÜŞTÜ

Lüks mal talebindeki küresel yavaşlamadan ağır bir darbe alan Toskana ekonomisinde, Floransa bölgesinden deri ürünleri ihracatı ilk çeyrekte yüzde 23 düşerek 1,35 milyar Euroya geriledi.

Toskana, lüks mal endüstrisinin yüzlerce küçük tedarikçisine ev sahipliği yapan bir bölge olurken, Kering'in ve Gucci gibi markalara darbe vuran Çin'in öncülük ettiği talepteki azalma, şirketleri binlerce çalışanını ücretsiz izne çıkarmaya yöneltmişti.
Raporda, "Moda endüstrisine tedarik sağlayan bölgeler, tüketici harcamalarındaki düşüşten ve ayrıca iki yıllık güçlü artışın ardından stok seviyelerinin normalleşmesinden ve dağıtımcıların lojistiklerini yeniden düzenlemesinden mağdur oldu" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İtalya Altın İhracat
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