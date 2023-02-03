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ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK Ocak 2023 ayı enflasyon rakamları ile ÜFE ve TÜFE'de oranlar ortaya çıkıyor!

03.02.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması TÜİK tarafından dakikalar sonra yapılacak. Yayımlanacak verilerin ardından ÜFE ve TÜFE'de oranlar da ortaya çıkmış olacak. Uzmanlar, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,66 artmasını bekliyor. Birçok kişi, internette "ne zaman açıklanacak, saat kaçta?" soru ve konu başlıklarını araştırılıyor. İşte, TÜİK 2023 Ocak ayı enflasyon beklentisi aylık yüzde 3,80 ve senelik yüzde 53,50 seviyelerini gösteriyor. İşte ayrıntılar...

ENFLASYON ORANI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TÜİK Ocak 2023 ayı enflasyon rakamları ile ÜFE ve TÜFE'de oranlar ortaya çıkıyor!

Enflasyon oranı bugün açıklanacak. TÜİK enflasyon oranı her ayın 3'ünde açıklıyor. Bu yılın Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. Ocak enflasyon rakamları ise yine 3 Şubat Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. TÜİK enflasyon oranı açıklaması için geri sayım devam ediyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Enflasyon oranı bugün (3 Şubat 2023 Cuma) saat 10.00'da açıklanacak.

Ocak ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için ilk veri olacak.

2023 OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56 ve yüzde 17,18 olarak gerçekleşmişti.

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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 40,74 olasılıkla yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 30,72 olasılıkla yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 40,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 40,54’ünün beklentilerinin yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 49,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyatları Aralık ayında yüzde 1,18 artışla 2022 yılını yüzde 64,27 seviyesinde tamamladı

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