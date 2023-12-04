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ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI 4 ARALIK 2023: Çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar? Gözler TÜİK'te!

04.12.2023 07:39 | Son Güncelleme:
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Kasım ayı enflasyon oranı bugün TÜİK tarafından açıklanacak. Bilindiği üzere ekimde yıllık enflasyon yüzde 61,36 oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamada ekim ayı enflasyonu ise yüzde 3,43 olarak belirtildi. Şimdi gözler Kasım ayı enflasyon oranında. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı öncesi altın fiyatları ne kadar? İşte 4 Aralık 2023 Pazartesi altın fiyatlarında son durum...

ENFLASYON ORANI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI 4 ARALIK 2023: Çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar? Gözler TÜİK'te!

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kasım ayı enflasyon oranı ile ilgili son dakika açıklaması bugün (4 Aralık 2023 Pazartesi) saat 10.00'da TÜİK tarafından yapılacak. Gözler TÜİK'ten gelecek açıklamaya çevrildi. Öte yandan altın fiyatları, son günlerde en çok konuşulan yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. İşte, 2023 Kasım ayı enflasyon oranı öncesi altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!

Gram altın 1.936,71 alış, 1.937,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Ons altın 2.084,23 dolar alış, 2.084,53 dolar satış fiyatından el değiştiriyor.

Çeyrek altın ise bugün 3.181,00 TL alış, 3.232,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ALTIN

2023 KASIM AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLUYOR!

Kasım ayı bugün (4 Aralık 2023 Pazartesi) saat 10.00'da TÜİK tarafından açıkalancak.

KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Piyasa katılımcıları anketi yayımlandı.

Yıllık enflasyon beklentileri:

"Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28 iken, bu anket döneminde yüzde 43,94 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 25,82 ve yüzde 25,09 olarak gerçekleşmiştir."

12 ay sonrası enflasyon beklentileri

"2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 18,18 olasılıkla yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 58,61 olasılıkla yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 15,80 olasılıkla ise yüzde 47,00 - 51,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 37,00 – 41,99 aralığında, yüzde 48,48’inin beklentilerinin yüzde 42,00 – 46,99 aralığında, yüzde 21,21’inin beklentilerinin yüzde 47,00 – 51,99 aralığında olduğu gözlenmektedir."

24 ay sonrası enflasyon beklentileri

"2023 yılı Kasım ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 29,62 olasılıkla yüzde 18,00 – 22,99 aralığında, yüzde 36,70 olasılıkla yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,78 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 32,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 30,00‘ının beklentilerinin yüzde 18,00 - 22,99 aralığında, yüzde 36,67‘sinin beklentilerinin yüzde 23,00 – 27,99 aralığında, yüzde 25,00‘ının beklentilerinin yüzde 28,00 – 32,99 aralığında olduğu gözlenmektedir."

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