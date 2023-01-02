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ENFLASYON RAKAMLARI ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te: Aralık ayı enflasyonu ile memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor!

02.01.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı, bilhassa memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili detayların netleşecek olması sebebiyle; vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. TÜİK tarafından Aralık ayı için açıklanacak veriler, 2022'nin son 6 ayının değerlendirilmesi ve emekli ile memur maaşlarının belirlenmesi açısından kritik öneme sahip. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat saat kaçta? İTO, İstanbul'a ilişkin aralık ayı enflasyon rakamları paylaştı. İşte detaylar...

ENFLASYON RAKAMLARI ne zaman açıklanacak? Gözler TÜİK'te: Aralık ayı enflasyonu ile memur ve emekli maaşı zammı belli oluyor!

Enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih merak konusu oldu. Her ay, bir önceki aya ait enflasyon verilerini paylaşan TÜİK'in Aralık için yapacağı açıklama için geri sayım devam ediyor. Yapılan açıklamanın ardından memur ve emekli maaşı zammı belli olacak. Peki, enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, saat saat kaçta? İşte Aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı tarih...

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları için beklenen tarih yaklaşıyor.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacağı tarihe kısa bir süre kaldı.

Enflasyon verileri 3 Ocak Salı günü açıklanacak.

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta belli olur? İşte son 5 aylık oranlar!

ARALIK AYIN ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon verilerinin 3 Ocak salı günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

TÜİK 2022 Kasım enflasyon rakamında 2,88 oranında artış yaşanırken yıllık oran ise %84,39 oldu.

TÜİK enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli ve memur maaşları da şekillenecek.

Aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta belli olur? İşte son 5 aylık oranlar!

SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 14.04 oldu.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37

Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46

Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08

Ekim ayı enflasyonu farkı 3,54

Kasım ayı enflasyonu 3,51

İSTANBUL'DA ARALIK AYI ENFLASYONU

İstanbul Ticaret Odası (İTO), megakent İstanbul'a ilişkin aralık ayı enflasyon rakamlarını yayımladı.

İstanbul'da aralık ayında Kasım ayına göre, perakende fiyatlar yüzde 2,94, toptan fiyatlar yüzde 3,71 artış gösterdi.

2022'nin tamamında ise perakende fiyatlar yüzde 93 arttı.

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Enflasyon

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