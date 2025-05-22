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Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleşti! Başkan Karahan yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında sunum yaptı. Yakından takip edilen Enflasyon Raporu sunumu İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşti. Başkan Karahan yaptığı sunumda yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 24'te sabit bıraktıklarını açıkladı.

Enflasyon Raporu toplantısı gerçekleşti! Başkan Karahan yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı...
Ezgi Sivritepe

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci Enflasyon Raporu toplantısında sunum yaptı. Karahan'ın İstanbul Finans Merkezi (İFM) TCMB yerleşkesinde yapacağı yılın 2. Enflasyon Raporu yakından takip edildi.

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Yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Karahan, 'Otopilotto değiliz' açıklamasında bulunmuştu. Bir önceki toplantıda ise 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21'den yüzde 24'e revize edilmişti.

Başkan Karahan'ın sunumunda öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Mart ve Nisan ayında yaşanan hareketlilik karşısında gerekli adımları attık.

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"KARARLI DURUŞUMUZ DEVAM EDECEK"

Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Geçtiğimiz rapor dönemi ile kıyaslanınca özellikle gelişmiş ülkelerde enflasyon beklentisinin miktar yükseldiğini görüyoruz.

Küresel ticaret politikalarına dair belirsizlikler son dönemde yükseldi. Küresel büyüme üzerinde aşağı yönlü riskler artarken, enflasyonda ülkelere göre değişen etkiler söz konusu. Küresel belirsizlikler büyüme beklentilerini olumsuz etkiledi.

Tarife adımları enflasyon beklentilerini bir miktar artırdı. Tarife adımları sonrasında piyasalarda daha fazla faiz indirimi fiyatlanıyor.

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YURT İÇİ GELİŞMELER

Kart ile yapılan harcamalarda sınırlı bir artış görülüyor. Veriler hane halkındaki tüketimin azaldığını işaret ediyor. Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hale gelmiştir.

İşgücü piyasasında sıkılık işsizlik verisinin ima ettiğinden daha az. Yurt içi talep ivme kaybetmekle birlikte öngörülenin üzerinde seyretti. Perakende satışlarda ivme kaybı mevcut.

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ENFLASYON TESPİTLERİ

2024 Haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz olarak devam ediyor. Mayıs ayında da bu süreç devam etti. Talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz etkilemesi durumunda gerekli önlemleri alacağımızı tekrar vurgulamak isterim. Enflasyondaki düşüş süreci devam ediyor.

Mal enflasyonu görece düşük seyrediyor. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşiyor. Temel mal enflasyonu Nisan ayında güçlendi.

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Hizmet enflasyonu son 1 yılda 40 puandan fazla geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşiyor. Eğitim ve kira kalemleri hizmet enflasyon grubunu yukarı çekiyor. Son dönemdeki finansal gelişmelerin fiyatlara yansıdığını görüyoruz.

Euro/Dolar paritesine de baktığımızda otomobil fiyatlarının öne çıktığını görüyoruz.

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Zirai don hadisesinden etkilenen 16 ürünün tüketici sepetindeki payı yüzde 1,6 seviyesinde. Her zaman vurguladığımız gibi firmaların fiyatlamalarının seyri de büyük önem taşıyor.

SIKI PARA POLİTİKASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Nisan ayında enflasyon beklentisindeki iyileşme yavaşladı. Enflasyon beklentileri sıkı para politikasında duruşumuzu devam ettirmemiz gerektiğini söylüyor. Piyasa işleyişi içinde attığımız proaktif adımlar sıkı para politikası duruşunu destekledi.

Yatırımcıların TL'ye yönelik risk algısında toparlanma oldu. Finansal piyasalardaki gelişmelerin enflasyon görünümü açısından risklerini değerlendirerek sıkı parasal duruşu güçlendirdik.

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TL varlıklardan çıkış para piyasası fonları kaynaklı. Yatırımcıların TL'ye yönelik risk algısında toparlanma oldu. Hanehalkı YP mevduat talebi son PPK toplantısının ardından yavaşladı. Attığımız adımların katkısıyla oynaklık giderek azaldı.

KKM'DEN ÇIKIŞ DEVAM EDİYOR

Tüm para politikası araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz. Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Ticari kredi artışı büyüme sınırları ile uyumlu ilerliyor. KKM bakiyesinin azalması TCMB bilançosu üzerindeki riskleri azaltıyor.

ORTA VADELİ TAHMİNLER

Beklentilerimizi belirgin ölçüde aşağı yönlü güncelledik. 2025 yıl sonu enflasyonunu yüzde 24 olarak koruduk. 2026 için de aynı tahminlerimizi devam ettiriyoruz.

TAHMİNLER NE YÖNDEYDİ?

2025 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ: Yüzde 25
2026 YIL SONU ENFLASYON TAHMİN: Yüzde 12
2027 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ: Yüzde:8

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Merkez Bankası enflasyon raporu Fatih Karahan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
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