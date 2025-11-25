FİNANS

EPDK'dan lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

EPDK'dan lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik

EPDK'nin "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanssız elektrik üretim tesislerinin veraset ve iflas durumları dışında devre konu olması halinde bu tesislerle ilişkilendirilen tüketim tesisi için yeniden başvuru yapılamayacak.

Söz konusu tüketim tesisi veya tesisleriyle ilişkilendirilmek üzere bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu başvurusu yapılması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacak. Ancak üretim tesisi ve ilişkili tüketim tesisinin aynı kişiye birlikte devredilmesi durumu ile kamu kurum ve kuruluşları arasındaki devirlerde bu hüküm uygulanmayacak. Aynı ay içinde yapılacak devirler, ilgili şebeke işletmelerine her aynı 15. gününe kadar ilan edilmek üzere piyasa işletmecisine bildirilecek.

Rüzgar ve güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinde bağlantı önceliği, aynı ölçüm noktasında olması, daha önce çağrı mektubu düzenlenmemişse son bir yıllık tüketimin yüksek olması, sözleşme gücünün yüksek olması ve daha önce olumlu bağlantı görüşü alınmamış olması kriterlerine göre sırasıyla belirlenecek.

Tüketim tesisi değişikliğinde yeni tesisin sözleşme gücü ve yıllık tüketimi mevcut üretim kapasitesinden düşük olamayacak. Bu şartları sağlamayan değişikliklerde fazla enerjiye ödeme yapılmayacak ve söz konusu enerji Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizmasına (YEKDEM) bedelsiz katkı olarak kaydedilecek.

Daha önce aynı tüketim tesisine tahsis edilen üretim kapasitesi, yeni başvurularda tüketim miktarından düşülecek.

Fazla enerji, toplayıcı aracılığıyla da satılabilecek. Devir ve öncelik değerlendirmesine ilişkin veriler 15 Aralık'ta devreye girecek sistemle piyasa işletmecisi tarafından tutulacak.

