FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

EPDK duyurdu! Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı getirildi

EPDK'den yapılan açıklamaya göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12 Şubat'ta yaptığı toplantıda, Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nde tüketici haklarını güçlendiren kapsamlı değişiklikler kabul edildi. Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.

EPDK duyurdu! Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı getirildi
Melih Kadir Yılmaz

Düzenlemelerle doğal gaz dağıtım faaliyetlerinde etkinliğin, verimliliğin ve şeffaflığın artırılması, tüketici memnuniyetinin güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi hedefleniyor.

EPDK duyurdu! Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı getirildi 1

BAĞLANTI BEDELİNDE 6 TAKSİK İMKANI

Yönetmelikte yapılan değişiklikle, abone bağlantı bedelini kredi kartıyla taksitli ödemek isteyen tüketiciler için mevcut 3 taksit uygulaması genişletildi. Yeni düzenlemeyle 6 aya kadar taksit imkanı sağlanarak tüketicilere ödeme planında daha fazla esneklik tanındı.

EPDK duyurdu! Doğal gazda yeni dönem: 6 taksit imkanı getirildi 2

Kamu kurumları, ibadethaneler, cemevleri ve Kur'an kurslarının yanı sıra yaşlı aylığı ve sosyal yardım alan kişilerden yeni aboneliklerde güvence bedeli alınmaması kararlaştırıldı.

SAYAÇ VE FATURALANDIRMA SÜREÇLERİNDE NETLİK

Yanlış ölçüm veya kaçak kullanım durumlarında tüketim bedelinin hesaplanmasına ilişkin süreçlere açıklık ve uygulama birliği kazandırıldı. Böylece tüketiciler ve dağıtım şirketleri açısından hukuki netlik sağlanmış oldu.

Dağıtım şirketinden kaynaklanan nedenlerle sayaç okuma süresinin uzaması halinde tüketim tutarının en fazla 2 fatura döneminde tahakkuk ettirilmesine ilişkin mevcut hüküm, tüketici lehine değiştirilerek en az 4 fatura dönemine yayılacak şekilde yeniden düzenlendi.

Ayrıca, tüketicinin tercihine bağlı olarak kağıt faturaya ek kısa mesaj ve e-posta yoluyla bilgilendirme imkanı getirildi. Fatura tutarı ve son ödeme tarihinin kısa mesajla bildirilmesi zorunlu hale getirildi.

Kurul tarafından belirlenecek kriterlere uygun bölgelerde uzaktan okuma ve akıllı ölçüm sistemlerinin kullanımı ile sayaçları koruyucu ekipmanların devreye alınmasına imkan tanındı. Düzenlemeyle kaçak kullanımın önlenmesi ve işletme verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

HİZMET KALİTESİ VE VERİ GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLDİ

Yapılan değişikliklerle, dağıtım şirketlerinin acil çağrı hizmetlerinin daha profesyonel yapılar tarafından yürütülmesi de hedefleniyor.

Ayrıca, dağıtım bölgelerinde en az bir işletme binası kurulması hükme bağlandı. Arşivlerin dijital ortama aktarılması zorunlu hale getirildi. Şirket verilerinin ayrıştırılmış şekilde yönetilmesiyle veri bütünlüğü ve gizliliğinin korunmasına yönelik düzenleme yapıldı.

İhbar alma ve ekip yönlendirme süreçlerinde yeni teknolojik sistemlerin kullanılmasına imkan tanındı. Ayrıca afet ve acil durumlarda dağıtım şirketlerinin birbirlerine personel, araç ve ekipman desteği verebilmesine yönelik mevzuat dayanağı oluşturuldu.

Yüksek tüketimli bazı tesislerin teknik ve ekonomik kriterler çerçevesinde ilgili lisans bölgesine dahil edilebilmesine imkan sağlandı. Düzenlemenin konut tarifelerine olumlu yansıması ve serbest tüketiciler arasındaki rekabetin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, enerji piyasalarında temel önceliklerinin tüketicinin korunması ve memnuniyetinin artırılması olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemelerle ödeme süreçlerinde esneklik sağlıyor, faturalandırma ve bilgilendirme mekanizmalarını daha şeffaf ve etkin hale getiriyoruz. Elbette güvence bedeline yönelik olarak, sosyal destek kapsamındaki vatandaşlarımız için getirdiğimiz muafiyetler de sosyal devlet anlayışımızın bir yansımasıdır. Ayrıca yaptığımız düzenlemeler ile teknolojik altyapıyı güçlendirirken veri güvenliği ve hizmet kalitesini de üst seviyeye taşıyoruz. Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir doğal gaz piyasasını kalıcı biçimde tesis etmektir."

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MASAK'tan 5 milyarlık fren! Mehmet Şimşek uyardı: 'Arzu edilmeyen sonuçları olur'MASAK'tan 5 milyarlık fren! Mehmet Şimşek uyardı: 'Arzu edilmeyen sonuçları olur'
22 TL'den halka arz oluyor! Empa Elektronik'in talep toplama tarihi belli oldu22 TL'den halka arz oluyor! Empa Elektronik'in talep toplama tarihi belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz EPDK taksit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Batı medyası peş peşe duyurdu: "Komandolar karadan girebilir"

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Prof. Dr. Ercan açıkladı! İşte Türkiye’de deprem riski en düşük şehirler

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Ahmet Çakar'dan derbi sonrası olay yorum! "Zangır zangır titreyen..."

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Resmen eridi! Gelen mesajlara isyan etti

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

Altın fiyatlarındaki rekor sürecek mi? 2026 için ‘TL’ çıkışı: “Düzeltme gelebilir”

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

14 Şubat Cumartesi akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.