FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EPDK kararları Resmi Gazete'de

EPDK kararları Resmi Gazete'de

23.04.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rafinerici lisansı sahipleri, rafineriye boru hattı ile bağlı lisanslı LPG depolama tesislerinden LPG depolama hizmeti alabilecek.

EPDK kararları Resmi Gazete'de

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında faaliyette bulunan rafinerici lisansı sahipleri, rafineriye boru hattı ile bağlı lisanslı LPG depolama tesislerinden LPG depolama hizmeti alabilecek.

Öte yandan, Çorum Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ ile Enerya Konya Gaz Dağıtım AŞ'nin, 2017 yılı ile 2021 yılı arasını kapsayan ikinci tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle, şirketlerin sistem kullanım bedeli üst sınırları yeniden düzenlendi.

AA

Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in abisi konuştu: Kardeşim bizi de vurup gitti!Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer’in abisi konuştu: Kardeşim bizi de vurup gitti!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde spor yaparken ihtiyacınız olan her şeyEvde spor yaparken ihtiyacınız olan her şey
Altın fiyatlarında hareketlilik!Altın fiyatlarında hareketlilik!
Bankaların güncel kredi faiz oranlarıBankaların güncel kredi faiz oranları
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

Bakan Soylu'dan Özer'le ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan cuma namazı açıklaması

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'den ilk açıklama

Paraya doymamamızdan faydalandı

Paraya doymamamızdan faydalandı

Seyyar börek satıcısıydı, 183 şube açtı!

Seyyar börek satıcısıydı, 183 şube açtı!

Thodex binasında çalışan görevli konuştu!

Thodex binasında çalışan görevli konuştu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yerli kripto para borsası Thodex'den açıklama!

Yerli kripto para borsası Thodex'den açıklama!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Binlerce lira sayıp sıfır araç aldı!

Binlerce lira sayıp sıfır araç aldı!

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Türkiye'ye 1 milyar dolarlık tazminat istedi

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Yargıtay'dan kritik tebligat kararı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.