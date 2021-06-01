EPGİS duyurdu, motorine zam geldi!

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Ancak fiyat artışının pompa fiyatına yansımayacağı belirtildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 01/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi



01/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 23 KRŞ/LT



Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır. — EPGİS #MaskeniTak ???? (@trepgis) May 31, 2021



