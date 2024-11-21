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Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! 'Yüzde 45 zam olacak' dedi, duyan hemen hesap yapmaya başladı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
21.11.2024 11:18
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Asgari ücret zammı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen kritik mesaj sonrası zam tahminleri değişti. 2025 asgari ücret zammı için genel olarak düşük tahminler öne çıkarken, son gelen tahmin beklentilerin yükseldiğine işaret etti. Genci, yaşlısı, evlisi, bekarı milyonları heyecanlandıracak açıklama canlı yayında geldi. Günler sonra ilk kez yüzde 45 zam oranı telaffuz edildi. Peki yüzde 45 zam gelirse asgari ücret kaç TL olacak? İşte detaylar...

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! 'Yüzde 45 zam olacak' dedi, duyan hemen hesap yapmaya başladı

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında beklenti de tahmin de değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2025 yılı asgari ücret zammıyla ilgili milyonların beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği maaş zamlarıyla ilgili yaptığı açıklamada enflasyonun seyrine dikkat çekerken; asgari ücret zammı için tahminler yükseldi. Bir kesim asgari ücret zammının yüzde 25'lerde kalacağını düşünürken; Erdoğan'ın açıklaması sonrası bir kesim ise bu oranın daha da yüksek olacağını savunur hale geldi. Öyle ki canlı yayında 'Yüzde 45 zam olacak' iddiası gündem oldu. Şimdi herkes "Asgari ücret kaç TL olacak? Yüzde 45 zam gelirse asgari ücret ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor...

ASGARİ ÜCRET ZAM PAZARLIĞI HANGİ RAKAMDAN BAŞLAYACAK?

2025 asgari ücret zammı için geri sayıma geçildi. Çalışanı, çalışan yakını, çalışmayanı... Herkes asgari ücret zam oranına kilitlenmiş durumda. Aralık ayı başında başlaması beklenen 2025 Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantılarında işçi ve işveren kesimi bir araya gelecek. Tarafların zam pazarlığına hangi rakam ve oranlarla oturacağı ise henüz bilinmiyor.

ASGARİ ÜCRET

ÖNE ÇIKAN ZAM ORANI YÜZDE 25-30'DU AMA...

Piyasalarda ise asgari ücret zammı için milyonları üzecek tahminler geliyordu. Kamuoyunda asgari ücret için yüzde 25-30 zammının masada olduğu ve 22-23 bin TL arasında bir rakamda uzlaşılacağı öne çıkmıştı.

ASGARİ ÜCRET2

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI MESAJI

Çalışanın yüzünü düşürecek tahminler konuşulurken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücret zammı mesajı geldi. G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 yıl zam oranları ile ilgili enflasyonu işaret etti.

ERDOĞAN ZAM ORANI İÇİN 'İPUCU VERDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada zam oranı hakkında önemli ipuçları verirken; “Biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi” ifadelerini kullandı.

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ASGARİ ÜCRETTE ZAM TAHMİNİ DEĞİŞTİ

Erdoğan.'ın bu sözleri zam oranın enflasyonun biraz üstünde bir rakam olarak gerçekleşeceği şeklinde yorumlanırken, asgari ücret zammında beklenti de tahmin de değişti.

ASGARİ ÜCRET HESABI

BEKLENENDEN DAHA DA MI YÜKSEK OLACAK?

Bir kesim hâlâ asgari ücret zammının yüzde 25'lerde kalacağını düşünürken; Erdoğan'ın açıklaması sonrası bir kesim ise bu oranın daha da yüksek olacağını savunur hale geldi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 'YÜZDE 45' İDDİASI

Öyle ki canlı yayında yüzde 45 iddiası dile getirildi. Habertürk canlı yayınına bağlanan gazeteci Fevzi Çakır, "Ben yüzde 40-45 aralığında bir zam olacağını ve 2025 asgari ücretin 24 bin lira civarında olacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

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