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Erdoğan 'Beklentileri karşılayacak adımlar' dedi emeklinin gözü zam için Beştepe'ye çevrildi! Özgür Erdursun ise ters köşe yaptı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.01.2025 12:11
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Malatya'da AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, ekonomiye de değinerek destek istedi ve, dar gelirlinin beklentisine değindi. Erdoğan'ın bu açıklamaları sonrası emekliye zam mı var sorusu cevap aramaya başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Erdoğan'ın açıklamalarındaki emekli ayrıntısını değerlendirdi. İşte detaylar...

Erdoğan 'Beklentileri karşılayacak adımlar' dedi emeklinin gözü zam için Beştepe'ye çevrildi! Özgür Erdursun ise ters köşe yaptı

Emekliye zam mı var? Yeni yılda milyonlarca emekli ne kadar zam aldığını öğrendi. Zam oranları vatandaşı memnun etmeyince refah payı gelecek mi? sorusu sorulmaya başlandı ancak oradan da istenen yanıt alınamadı. Emeklinin yüzü ne zam oranından ne de gelmeyen refah payından gülmeyince bu sefer ara zam beklentisi arttı.

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EMEKLİYE YENİ BİR ZAM MI GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da gerçekleştirilen AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde bulundu. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada enflasyonun dar gelirli üzerindeki etkisine değinerek destek istedi. Erdoğan, açıklamalarında şu sözlere yer verdi:

"Hem dirayet hem de destek bekliyoruz el birliği ile dar gelirlilerimizin beklentilerini karşılayacak adımları kalıcı ve etkili bir şekilde atmamız daha kolay olacaktır. Aksi takdirde yüksek maaş zammı yüksek enflasyon kısır döngüsüne gireriz ki yine bundan en fazla halkımız etkilenecektir"

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"ENFLASYON ARTAR O YÜZDEN ZAM YOK"

Erdoğan'ın açıklamasının satır aralarında ise emekliye zam mı var? sorusunun yanıtı arandı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir YouTube kanalında Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Erdursun, Erdoğan'ın açıklamalarına dair şu cümleleri kurdu:

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"Erdoğan, şunu söylemeye çalıştı, 'Size zam yaparsak enflasyon artar o yüzde zam yok. Yüksek parar verirsek enflasyona neden oluyor bu yüzden düşük aylık vereceğiz böylece enflasyon oluşmayacak' dedi"

FIRSATÇILAR FİYATLARI ARTIRINCA...

Erdursun, hükümetin de maaş zamları hakkında fırsatçılar üzerinden yanıt verdiklerini belirterek, "Hükümet, 'Enflasyonun nedenlerinden bir tanesi; biz daha fazla artış yaparsak fırsatçılar da yine aynı oranlarda yüksek şekilde artış yaparlar. Bu da enflasyona neden olur. Biz düşük oranlarda artış yapalım fırsatçılar da düşük oranda artış yapsınlar enflasyon olmasın' diyor" sözlerini kullandı.

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ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Enflasyonun düşmesinin hem devlete hem dar gelirliye hem de yatırımcının işine yarayacağını belirten Erdursun, düşük enflasyonun bir hedef olduğunu ve bunun şu anda Türkiye'de olmadığının altını çizdi.

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Erdursun, hükümetin fiyat artışlarının yüksek olmaması için yüksek maaş artışı yapmadıklarını belirterek, en büyük sorun olarak, alım gücünün düşmesini gösterdi. Erdursun, "Hükümet fiyat artışları duracak demiyor, fiyatlar geriye çekilecek demiyor; hükümet, fiyat artış hızının azaltacağını söylüyor. Örnek olarak, diyorlar ki; bir ürün fiyat artışı sene içinde yüzde 25 civarında olacak. Ama bunun üzerinde bir artış olsa bile TÜİK daha az artış var diyor. TÜİK'in açıkladığı oranda bu sefer sabit gelirli aylığı artıyor. Gerçek enflasyonu yakalaması çok zor. Bu sistemle emekli aylıkları daha çok değerini kaybeder"

Hissenet
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Zam emekli recep tayip erdoğan Özgür Erdursun
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