Erdoğan, Dubai'de yatırımcılarla bir araya geldi: Ticaret hedefi 50 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de BAE ve uluslararası yatırım şirketlerinin temsilcileri ile bir araya geldi. Erdoğan, "Ülkelerimizin potansiyelini, ekonomilerimizin niteliğini ve iş adamlarımızın dinamizmini göz önünde bulundurduğumuzda, çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum. Kardeşim Şeyh Muhammed ile önümüzdeki 5 yılda bu rakamı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda devlet adamları olarak sizin önünüzü açmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi dolayısıyla Dubai'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zirveye kendilerini onur konuğu olarak davet eden BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum'a teşekkür eden Erdoğan, Türkiye-BAE ilişkilerinin son 3 yılda atılan adımlarla çok büyük bir ivme kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 3 yılda ticaretten finansa, gümrükten enerjiye, çevreden bankacılığa pek çok alanda imzalanan 40'ın üzerinde anlaşma ile ilişkilerin ahdi zeminini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bu adımlarla aynı zamanda özel sektör temsilcileri için yeni imkanlar ve kolaylıklar sağladıklarını kaydetti.

Temmuz ayındaki ziyaretleri sırasında duyurdukları konsey mekanizması ile ilişkileri "Stratejik Ortaklık" düzeyine yükselttiklerini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İKİLİ TİCARET HACMİMİZ 20 MİLYAR DOLARI AŞTI"

"Değerli mevkidaşım Şeyh Muhammed Bin Zayid ile başkanlık edeceğimiz konseyin ilk toplantısını inşallah önümüzdeki aylarda ülkemizde gerçekleştireceğiz. Emirliklerdeki kardeşlerimizle de attığımız bu adımların sonuçlarını yatırım ve ticaret alanlarında görüyoruz. İkili ticaret hacmimiz geçen yıl yüzde 112'lik artışla 20 milyar doları aşmıştır.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Körfez Bölgesi'ndeki en büyük ticaret ortağımız olma vasfı böylece perçinlenmiştir. Bugün Türkiye'de çeşitli sektörlerde 600'e yakın Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Emirliklerde ise bin civarında Türk sermayeli şirket bulunuyor. Ülkelerimizin potansiyelini, ekonomilerimizin niteliğini ve iş adamlarımızın dinamizmini göz önünde bulundurduğumuzda, çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum.

"BU RAKAMI 50 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Kardeşim Şeyh Muhammed ile önümüzdeki 5 yılda bu rakamı 50 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda devlet adamları olarak sizin önünüzü açmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz."

"HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti getirme kararının, bu iradenin yansıması olduğuna işaret eden Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyadaki yatırım faaliyetlerine baktığımızda, ülkemize yönelebilecek önemli bir potansiyel bulunduğunu görüyoruz. Emirliklerden gelecek yatırımcılara her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu burada özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, büyükelçilik ve başkonsolosluğun, diğer kurum ve kuruluşların kapılarının, yatırımcılara daima açık olduğunu da vurguladı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





