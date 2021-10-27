Erdoğan fiyatları uygun demişti, 3 hafta dayanabildiler! İşte Tarım Kredi'de ayçiçek yağının yeni fiyatı

Gıda fiyatlarındaki artış milyonlarca vatandaşın alım gücünü her geçen gün biraz daha düşürmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun fiyatlarından dolayı talimat vererek, 1000 mağaza açılmasını talep ettiği Tarım Kredi Kooperatiflerinde de fiyatlar yükseldi.

ÜSTÜNDEN SADECE 20 GÜN GEÇTİ

Tarım Kredi iştiraki Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ geçtiğimiz haftalarda yüksek fiyatlı ürünlerinden dolayı gündem olmuştu. Çeşitli haber kanallarında yapılan haberlerin ardından şirketten yapılan yazılı açıklamada başta ayçiçek yağı, süt ve çay olmak üzere birçok ürünün fiyatı paylaşılmıştı. Listenin kamuoyu ile paylaşılmasından 20 gün sonra fiyatlara zam geldi. Tarım Kredi'nin yeni fiyatları zincir marketlerin seviyesine geldi.

AYÇİÇEK YAĞI, SÜT VE ÇAY ZAMLANDI

Haber Global'de yer alan habere göre, paylaşılan fiyat listesinde 64,5 lira olan 5 litrelik ayçiçek yağının yeni fiyatı 79,90 lira oldu. Süt ve çay fiyatlarına da zam geldi. Öte yandan bakliyat ürünlerinin fiyatları aynı kaldı.



