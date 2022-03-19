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Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

19.03.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile infaz koruma memurlarına 3. ve 4. dereceli kadrolara atanma hakkı verildi. Bu kararla maaşlarda 560 lira artış olması bekleniyor.

Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı: Maaşlar 560 lira artacak!

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Yükseköğretim Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Edinilen bilgiye göre, Adalet Bakanlığı'nın infaz ve koruma memurlularının 3. ve 4. dereceli kadrolara atanabilmesine yönelik talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 3. derece kadrodan 500, 4. derece kadrodan 500 olmak üzere toplam bin tane infaz koruma memuru kadrosu tahsis edilmesi ile bu kadrolara atanabilecek.

MAAŞLARDA 560 LİRA ARTIŞ OLMASI BEKLENİYOR

İnfaz koruma memurlarının 3. ve 4. dereceden kadrolara atanmasına imkan tanınması nedeniyle tazminat kararnamesi nedeniyle kadrolu personelden kapsama giren 16.359 infaz koruma memurunun maaşlarında 560 lira artış olması bekleniyor.

YEŞİL PASAPORT HAKKINDAN FAYDALANACAKLAR

Karar ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nde çalışan 500 adet infaz koruma memuruna 3. derece kadro personele tahsis edilmesi nedeniyle 500 infaz koruma memuru ilk defa yeşil pasaport hakkından faydalanabilecek.

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Memur
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