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  4. Son dakika: Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında çok sert düşüş! Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika: Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında çok sert düşüş! Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

20.12.2021 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamaların ardından saat 22.43 itibariyle 12,9858 seviyelerine geriledi. Gram altın ise 748,13 TL seviyelerine kadar düştü.

Son dakika: Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında çok sert düşüş! Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Açıklamalarında, ekonomideki son gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi.

Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

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18 TL SEVİYESİNİ AŞMIŞTI

Açıklamalar öncesinde 18,3674 ile zirvesinden işlem gören dolar/TL, konuşma sonrası hızla düşüşe geçti ve 22.43 itibariyle 12,9858 seviyelerine geriledi.

DOLAR

Yine aynı şekilde akşam saatlerinde 1053 seviyelerini gören gram altın ise saat 22.43 itibariyle 748,13 TL'ye kadar geriledi.

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döviz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 46 yorum
12.66 ya kadar düştü yine çıktı yarın sabaha yine aynı olur, kim bilir kimler aldı dolar o seviyelerden
dolar altın avro düştü yakıt halen artıyor aynı zamanda bütün temel gıdalar halen son safhada
yarın ola hayır ola inşallah :)

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