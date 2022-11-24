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Erdoğan 'yeni önlemler alınacak' dedi! Fahiş fiyata karşı yeni öneri: İfşa edilsin

24.11.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Üretici-market arasındaki fiyat uçurumu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemine gelmiş ve yeni önlemlerin alınacağı sinyali verilmişti. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bu soruna yönelik uygulanabilecek çözümler açıkladı. Ağaoğlu, fahiş fiyat uygulayanların ifşa edilmesini önerdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Erdoğan 'yeni önlemler alınacak' dedi! Fahiş fiyata karşı yeni öneri: İfşa edilsin

Son dakika: Üretici-market arasındaki fiyat uçurumuna vatandaşlar isyan ediyor. Gündeme yeniden gelen konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni önlemlerin alınacağı sinyalini verdi. Fahiş fiyat uygulayanların ifşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Tekrar durumunda işletmeye geçici kapatma cezası verilebilir” diye konuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Üretici-market arasındaki fiyat uçurumuna karşı yeni önlemlerin alınacağı sinyali sonrasında gözler atılabilecek adımlara çevrildi. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, fahiş fiyat uygulayanların ifşa edilmesini önererek, beş tedbir tavsiyesinde bulundu.

"İFŞA EDİLMELİ"

Ağaoğlu, önlem adımlarını şöyle sıraladı:

“Tüketicinin evrensel 8 temel hakkından birisi bilgilenme hakkıdır. Bizi aldatan, fahiş fiyat uygulayan kim ise ifşa edilmeli. Tekrar durumunda işletmeye geçici kapatma cezası verilebilir. Kapatmanın sebebi de işletmenin camına asılmalı. Böylece tüketici en büyük silahı olan tüketmeme hakkını kullansın. Israrla devam ediyorsa hapis cezası uygulanabilir. Bununla ilgili ekonomik suça, ekonomik ceza gerekebilir. TCK 337. maddede hüküm var. Fiyatların, işçi ücretlerinin yükselmesine, alçalmasına neden olan eylemde bulunanlar hapisle cezalandırılabiliyor. Bu cezanın ertelenemez ve paraya çevrilemez olması lazım. Dördüncü olarak gıda ürünlerinin üretimine dijital takip sistemi kurulmalı. Beşinci olarak ise paketli temel ihtiyaç ürünlerine tavsiye edilen satış fiyatı yazılmalı.”

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"BUNA TEPKİSİZ KALMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Aydın Ağaoğlu, yaklaşık iki aydır maliyet unsuru olarak ileri sürülen akaryakıt fiyatları, dolardaki artış, enerji, elektrik, doğalgaz, personel ücretlerinin istikrarlı gittiğine dikkat çekti. Ağaoğlu, “Hatta fiyatlarda düşüşler var. Fakat çıkan fiyatlar inmediği gibi, merdiven çıkar gibi alışmışlar, tüketiciyi iyice alıştırdıklarını sanıyorlar. Sürekli fiyatlar artıyor. Buna tepkisiz kalmak mümkün değil” diye konuştu.

"İFŞA FİRMALARIN CİROLARININ ÖNÜNE GEÇECEKTİR"

Yeni Şafak'ın haberine göre TÜKONFED Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Murat Bal ise, “Özellikle son bir ayda enerji, lojistik fiyatlarında, hammadde girdisinde ve işçi ücretlerinde bir artış olmamasına rağmen marketler fiyatlarda artışa gidiyor” derken, ifşa ve kapama cezası önerisine destek verdi. Bal, “Özellikle sebze ve meyvede aracılar çok fazla kazanıyor” dedi. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Baki Öztürk de “Şu an para cezaları kesiliyor ancak büyük firmalar bu cezalardan çok etkilenmiyor. İfşa firmaların cirolarının önüne geçecektir” şeklinde konuştu.

BAKAN MUŞ: İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLAR UYGULUYORUZ

Bazı marketlerdeki fahiş fiyat artışı iddialarını değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Piyasa koşulları içinde, serbest piyasa ilkelerine aykırı davrandıkları yerde, mevzuatın el verdiği ölçüde idari ve cezai yaptırımları uyguluyoruz" dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "sürekli zam yapan zincir marketlerin, FETÖ ile irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması" şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Muş, konuyu rekabet hukuku açısından denetlediklerini, Rekabet Kurulu’nun, 6 zincir markete yaklaşık 2,7 milyar lira para cezası verdiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Fahiş fiyat

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