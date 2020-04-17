FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erkeklere SGK'dan müjde! Bu yöntem emeklilik tarihini 2 yıl geri çekebiliyor!

Erkeklere SGK'dan müjde! Bu yöntem emeklilik tarihini 2 yıl geri çekebiliyor!

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.04.2020 16:27 | Son Güncelleme

Askerlik için çalışma hayatına ara veren erkeklere erken emeklilik hakkı sunulur. Sosyal Güvenlik Kurumuna sigortalı olarak bildirilen erkek işçilerin askerlik döneminde adına ödenmeyen primlerini, sonra borçlanmasına şans verilmiştir. Askerlik borçlanması formülü ile erkeklerin vatani görevini yerine getirdikleri döneme ilişkin geriye dönük olarak ödeme yapabilmesine de imkan tanınır.

Erkeklere SGK'dan müjde! Bu yöntem emeklilik tarihini 2 yıl geri çekebiliyor!

Erken emeklilik için erkek sigortalılar askerlik borçlanması yolunu seçerler. Erkek işçiler askerlik borçlanması ile elde ettikleri prim günlerini hizmet süresine dahil edebilir. Askerlik borçlanması ile emeklilik için gerekli olan prim ödemesi kriteri tamamlanabilirken geriye dönük olarak yapılan toplu ödeme emeklilik zamanını öne çeker.

Erkek çalışanlar için; askerde oldukları süre boyunca adlarına SGK'ya prim ödemesi yapılmaz. Hizmet süresi boyunca prim ödemesinde yapılan kesinti emeklilik zamanını ve emeklilik maaşını doğrudan etkiler. Peki, askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanma ücreti ne kadardır? Şartları nelerdir? Nasıl alınır? İşte, erkeklerin yararlandığı askerlik borçlanmasına dair merak edilen bilgiler...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı olarak çalışan erkeklere; er, erbaş olarak silahaltına alındıkları dönem ile yedek subaylık okulunda geçen süre için geriye dönük borçlanma yapmasına olanak verilir. Erkek sigortalıların askerlik borçlanması hakkından yararlanması için Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen şartlara uygun olması gerekir.

  • Askerlik borçlanması kapsamında kişilerin er, erbaş olarak silahaltına alınması ya da yedek subaylık okulunda eğitim görmesi şarttır. Yedek subaylık okuluna hazırlık süresi de askerlik borçlanması çerçevesinde değerlendirilir.

  • Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresince yapılabilir. Askerlik süresinin bir kısmı ya da tamamı borçlandırmaya dahil edilir.

  • Kişinin adına askerde olduğu dönemde işveren tarafından prim ödemesinin yapılmaması gerekir.

  • Askerlikten muaf olanlar ya da henüz askerlik görevini tamamlamamış olanlar askerlik borçlanması hakkından yararlanamazlar.

ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Askerlik borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna resmi başvurunun yapılması şarttır. Resmi başvuru için sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine ilgili belgeler ile başvurması gerekir.

Başvuru sırasında kişilerin yanında askerlik borçlanması başvuru formu, T.C. kimlik kartı ile askerlik terhis belgesinin olması yeterlidir. Askerlik borçlanmasına dair verilen başvuru formunda askerliğin yapıldığı tarihler ile askerlik borçlanması kapsamına alınmayacak bilgilere dair veriler bulunur.

ASKERLİK BORÇLANMASININ ÜCRETİ NE KADARDIR?

Askerlik borçlanmasına ilişkin ödemelerin tutarı her yıl belirlenen asgari ücrete göre değişiklik gösterir. 2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından askerlik borçlanması için yapılacak ödemede de artış söz konusu olmuştur. Askerlik borçlanmasının günlük ödemelerine dair taban ve tavan sınırları belirlenmiştir. Askerlik borçlanması için taban ödeme tutarı brüt asgari ücretin yüzde 32'si, tavan tutar ise brüt asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı olarak güncellenmiştir. Buna göre 2020 yılı içerisinde vatandaşların askerlik borçlanması için günlük taban ücret olarak 31.39 TL, günlük tavan ücret olarak 235.44 TL ödemesi gerekir.

  • Bir aylık (30 günlük) askerlik borçlanması için en düşük miktar 941.70 TL; en yüksek miktar 7.063,2 TL

  • 18 aylık (540 günlük) askerlik borçlanması için en düşük miktar 16.950,6 TL; en yüksek miktar 127.137,6 TL

  • 6 aylık (180 günlük) askerlik borçlanması için en düşük miktar 5.650,2 TL; en yüksek miktar 42.379,2 TL

  • 15 aylık (450 günlük) askerlik borçlanması için en düşük miktar 14.125,5 TL; en yüksek miktar 105.948 TL ödenmesi şarttır.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Merkez Bankası'ndan ilave tebdirler geldiMerkez Bankası'ndan ilave tebdirler geldi
Devletten çocuk sahibi ailelere destek! 2 yıl boyunca aylık ödeme...Devletten çocuk sahibi ailelere destek! 2 yıl boyunca aylık ödeme...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
askerlik borclanması, SGK, Emeklilik tarihi,

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Bakanlık duyurmuştu! Yasak öncesi denetimler başladı

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza bloke konabilir

Kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza bloke konabilir

Altını olanlar dikkat!

Altını olanlar dikkat!

Çifte zam geliyor

Çifte zam geliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Vatandaşlara erzak desteği!

Vatandaşlara erzak desteği!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vergi ödemeleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! 1 Haziran'a kadar ertelendi

Benzin ve motorine zam

Akaryakıta büyük zam!

Merkez Bankası'ndan ilave tebdirler geldi

Merkez Bankası'ndan ilave tebdirler geldi

Bu yöntem elektrik faturasını yüzde 30 düşürüyor! İşte o yöntem...

Bu yöntem elektrik faturasını yüzde 30 düşürüyor! İşte o yöntem...

Fiyatı 3 bin dolara kadar çıkıyor! Eylem planı hazırlandı

Fiyatı 3 bin dolara kadar çıkıyor!

Bakan Pekcan'dan fahiş fiyat artışları ile ilgili açıklama

Fahiş fiyat ve stokçulara 500 bin lira ceza

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.