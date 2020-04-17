Erkeklere SGK'dan müjde! Bu yöntem emeklilik tarihini 2 yıl geri çekebiliyor!

Erken emeklilik için erkek sigortalılar askerlik borçlanması yolunu seçerler. Erkek işçiler askerlik borçlanması ile elde ettikleri prim günlerini hizmet süresine dahil edebilir. Askerlik borçlanması ile emeklilik için gerekli olan prim ödemesi kriteri tamamlanabilirken geriye dönük olarak yapılan toplu ödeme emeklilik zamanını öne çeker.
Erkek çalışanlar için; askerde oldukları süre boyunca adlarına SGK'ya prim ödemesi yapılmaz. Hizmet süresi boyunca prim ödemesinde yapılan kesinti emeklilik zamanını ve emeklilik maaşını doğrudan etkiler. Peki, askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanma ücreti ne kadardır? Şartları nelerdir? Nasıl alınır? İşte, erkeklerin yararlandığı askerlik borçlanmasına dair merak edilen bilgiler...
Sigortalı olarak çalışan erkeklere; er, erbaş olarak silahaltına alındıkları dönem ile yedek subaylık okulunda geçen süre için geriye dönük borçlanma yapmasına olanak verilir. Erkek sigortalıların askerlik borçlanması hakkından yararlanması için Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen şartlara uygun olması gerekir.
Askerlik borçlanması kapsamında kişilerin er, erbaş olarak silahaltına alınması ya da yedek subaylık okulunda eğitim görmesi şarttır. Yedek subaylık okuluna hazırlık süresi de askerlik borçlanması çerçevesinde değerlendirilir.
Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresince yapılabilir. Askerlik süresinin bir kısmı ya da tamamı borçlandırmaya dahil edilir.
Kişinin adına askerde olduğu dönemde işveren tarafından prim ödemesinin yapılmaması gerekir.
Askerlik borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna resmi başvurunun yapılması şarttır. Resmi başvuru için sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüklerine ilgili belgeler ile başvurması gerekir.
Başvuru sırasında kişilerin yanında askerlik borçlanması başvuru formu, T.C. kimlik kartı ile askerlik terhis belgesinin olması yeterlidir. Askerlik borçlanmasına dair verilen başvuru formunda askerliğin yapıldığı tarihler ile askerlik borçlanması kapsamına alınmayacak bilgilere dair veriler bulunur.
Askerlik borçlanmasına ilişkin ödemelerin tutarı her yıl belirlenen asgari ücrete göre değişiklik gösterir. 2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından askerlik borçlanması için yapılacak ödemede de artış söz konusu olmuştur. Askerlik borçlanmasının günlük ödemelerine dair taban ve tavan sınırları belirlenmiştir. Askerlik borçlanması için taban ödeme tutarı brüt asgari ücretin yüzde 32'si, tavan tutar ise brüt asgari ücretin yüzde 32'sinin 7.5 katı olarak güncellenmiştir. Buna göre 2020 yılı içerisinde vatandaşların askerlik borçlanması için günlük taban ücret olarak 31.39 TL, günlük tavan ücret olarak 235.44 TL ödemesi gerekir.
Bir aylık (30 günlük) askerlik borçlanması için en düşük miktar 941.70 TL; en yüksek miktar 7.063,2 TL
18 aylık (540 günlük) askerlik borçlanması için en düşük miktar 16.950,6 TL; en yüksek miktar 127.137,6 TL
6 aylık (180 günlük) askerlik borçlanması için en düşük miktar 5.650,2 TL; en yüksek miktar 42.379,2 TL
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