Erkeklere SGK'dan müjde! Bu yöntem emeklilik tarihini 2 yıl geri çekebiliyor!

Erken emeklilik için erkek sigortalılar askerlik borçlanması yolunu seçerler. Erkek işçiler askerlik borçlanması ile elde ettikleri prim günlerini hizmet süresine dahil edebilir. Askerlik borçlanması ile emeklilik için gerekli olan prim ödemesi kriteri tamamlanabilirken geriye dönük olarak yapılan toplu ödeme emeklilik zamanını öne çeker.

Erkek çalışanlar için; askerde oldukları süre boyunca adlarına SGK'ya prim ödemesi yapılmaz. Hizmet süresi boyunca prim ödemesinde yapılan kesinti emeklilik zamanını ve emeklilik maaşını doğrudan etkiler. Peki, askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanma ücreti ne kadardır? Şartları nelerdir? Nasıl alınır? İşte, erkeklerin yararlandığı askerlik borçlanmasına dair merak edilen bilgiler...

ASKERLİK BORÇLANMASI NEDİR? ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı olarak çalışan erkeklere; er, erbaş olarak silahaltına alındıkları dönem ile yedek subaylık okulunda geçen süre için geriye dönük borçlanma yapmasına olanak verilir. Erkek sigortalıların askerlik borçlanması hakkından yararlanması için Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen şartlara uygun olması gerekir.