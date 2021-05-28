Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte kadın ve erkeklerin emeklilik prim günü ve yaşı...

Çalışan pek çok vatandaş erken emekli olmayı hayal etmekte. Emeklilik yaşının gelmesini bekleyen vatandaşlar çalışmaya ilk başladığı günden bu yana prim ve gün sayılarını hesaplayıp ne zaman emekli olacağını bulmaya çalışıyor. Peki erken emekli olmak için ne yapmak gerekir?

ERKEN EMEKLİ OLMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?

SGK'dan erken emeklilik ile ilgili müjdeli bir haber geldi. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma koşullarını taşıyamakta olan kişiler bazen yaş koşulundan dolayı emekliliklerini beklemek zorunda kalıyor. SGK'dan gelen yeni gelişmeler ile beraber artık 8 sene erken emekli olma fırsatı da mümkün. 2000 senesinde ve 2008 senesinde çıkan yasalar vatandaşların geriye dönük olan borçlanmalarını ortadan kaldırmıştı. Fakat yargıtay kararlarına göre bu haklar geri alınabilecek. SGK'dan da konuyla ilgili bir açıklama yapılmıştı.

BAĞ-KUR'LULAR 8 SENE ERKEN EMEKLİ OLABİLİR

Uygulamada kendi nam ve hesabına bağlı şekilde 4B sigortalılık statüsü üzerinden emekli olmak isteyen vatandaşların ilk ticarete başladıkları tarih baz alınmakta. Bu doğrultuda 4 Ekim 2000 tarihi ve daha öncesinde ticaret hayatına başlamış olan vatandaşlar, erken emeklilik için kollarını sıvamış durumda. Yeni düzenleme ile beraber 4 Ekim 2000'den evvel 4B sigortalılık tescili olan esnaf, 20 Nisan 1982 tarihine dek tescilini geriye alabilmekte. Tescili daha önceki zamanları da ifade edebilmesi adına sigorta başlangıcının aktif olduğu dönemden itibaren vergi kaydı ve şirket ortağının bulunması gerekmekte.