Erken emekli olmak için ne yapmak gerekir? İşte kadın ve erkeklerin emeklilik prim günü ve yaşı...

Çalışan pek çok vatandaş erken emekli olmayı hayal etmekte. Emeklilik yaşının gelmesini bekleyen vatandaşlar çalışmaya ilk başladığı günden bu yana prim ve gün sayılarını hesaplayıp ne zaman emekli olacağını bulmaya çalışıyor. Peki erken emekli olmak için ne yapmak gerekir?
SGK'dan erken emeklilik ile ilgili müjdeli bir haber geldi. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma koşullarını taşıyamakta olan kişiler bazen yaş koşulundan dolayı emekliliklerini beklemek zorunda kalıyor. SGK'dan gelen yeni gelişmeler ile beraber artık 8 sene erken emekli olma fırsatı da mümkün. 2000 senesinde ve 2008 senesinde çıkan yasalar vatandaşların geriye dönük olan borçlanmalarını ortadan kaldırmıştı. Fakat yargıtay kararlarına göre bu haklar geri alınabilecek. SGK'dan da konuyla ilgili bir açıklama yapılmıştı.
Uygulamada kendi nam ve hesabına bağlı şekilde 4B sigortalılık statüsü üzerinden emekli olmak isteyen vatandaşların ilk ticarete başladıkları tarih baz alınmakta. Bu doğrultuda 4 Ekim 2000 tarihi ve daha öncesinde ticaret hayatına başlamış olan vatandaşlar, erken emeklilik için kollarını sıvamış durumda. Yeni düzenleme ile beraber 4 Ekim 2000'den evvel 4B sigortalılık tescili olan esnaf, 20 Nisan 1982 tarihine dek tescilini geriye alabilmekte. Tescili daha önceki zamanları da ifade edebilmesi adına sigorta başlangıcının aktif olduğu dönemden itibaren vergi kaydı ve şirket ortağının bulunması gerekmekte.
Şirket ortaklığı ya da vergi kaydı olmayan ancak oda kaydı bulunanlar ise sigortasını 22 Mart 1985 tarihine dek geri götürebiliyorlar. Erken emeklilik hakkının geçerli olduğu tarih 4 Ekim 2000 ve öncesi olarak belirlenmekte. Bu sebeple bu tarihin ardından yapılan tescillerde hak sahipliği olunamıyor.
Birden fazla kurumda çalışmış olan vatandaşların, hangi kurumdan emekli olacağı ile ilgili kafasında soru işareti bulunmakta. Bu konuda ise 2 ayrı işlem bulunuyor. 1 Ekim 2008 tarihinden evvel sigortalı olan çalışanlar için kural son 7 senedeki bin 261 gün şeklinde işletiliyor. Son bin 261 günde hangi kuruma prim ödenmişse, hizmetlerin birleşmesinin sonrasında o kurumdan emekli olunabiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinin sonrasında sigortalı olan çalışanların primleri hangi kuruma daha çok ödenmişse emeklilik de o kurumdan gerçekleşmekte. 1 Ekim 2008 tarihinden evvel sigortalıların son 7 senede çalıştıkları iki kurumun hizmet zamanları eşitse (Bin 260 gün) o zaman son çalışılan kurum emeklilikte geçerli olmakta ve maaş buradan bağlanmakta.
Uygulamaya göre emekli maaşı hesabında Bağ- Kur yerine SSK'dan emekli olmak daha avantajlı gibi görünüyor. SSK'den emekli olma imkânı bulunan kişilerin isteğe bağlı olarak sigorta, tarım Bağ-Kur, tarım SSK, zorunlu Bağ-Kur seçeneklerini 2. planda tutması önerilmekte. SSK'den emekli olmak için son 3.5 sene SSK'li olmak ya da 7 sene içerisinde 3.5 seneyi geçen zaman SSK'li olmak gerekiyor. SSK'dan emeklilik daha erken emekli olmanın yanında ayrıca daha yüksek maaş alma imkânı da veriyor.
Doğum borçlanması uygulamasının temel şartı, çocuğunuzun sigorta başlangıç tarihinden önce dünyaya gelmesi olarak bilinmekte. 2014'te yapılan değişikliklerin ardından bu haktan üç çocuğa kadar yararlanabilirsiniz. Örneğin, üç çocuğu olan bir anne doğum borçlanması yaparsa tam 6 sene, 2160 gün, prim kazanma şansına sahip olmakta. Yani emeklilik için gereken yaşı ve çalışma yılını tamamladığınızda 6 sene daha beklemeden emekli olabiliyorsunuz. 2160 günü aşmayacak şekilde ve ihtiyacınıza göre prim günü sayısı belirleyip borçlarınızı ödeyebilme imkanına sahip oluyorsunuz.
8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi olan vatandaşlar 3600 günle 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca yaş şartından emekli olabilmekte.
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