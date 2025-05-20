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Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak: Bağ-Kur'lu esnafa ve ev kadınına prim desteği

1 milyondan fazla kişi için erken emeklilik müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi sözünü verdiği prim desteği hayata geçiyor. Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnafın prim günü 7 bin 200'e iniyor. Bağ-Kur prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesiyle erken emeklilik yolu açılacak. Öte yandan ev kadınlarının emeklilik hakkıyla ilgili düzenleme için de geri sayıma geçildi, yeni yasa için tarih verildi.

Erken emeklilik geliyor! 1 milyon kişi yararlanacak: Bağ-Kur'lu esnafa ve ev kadınına prim desteği
Devrim Karadağ

Erken emeklilik düzenlemesi masaya geliyor, ev kadınları için prim günü desteği ve emeklilik imkanı içinse geri sayıma geçildi. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçim vaatlerinden olan düzenlemeler için düğmeye basıldı. Bağ-Kur’a tabi küçük esnafın prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesi ve ev kadınlarının isteğe bağlı ödedikleri sigorta priminin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasına ilişkin düzenlemeler gündeme geldi.

BAKANLIK ÇALIŞMALARA HIZ VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, başlattığı çalışmalarına hız verirken, ilk olarak bu düzenlemelerin maaliyetinin ne kadar olacağı hesaplanıyor.

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EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ MASADA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ev kadınlarına prim desteği verilmesi uygulamasının kısa sürede Meclis gündemine getirilebileceği ifade ediliyor.

AK Parti’nin seçim beyannamesinde, “Ev hanımları, evdeki emekleri karşılığında herhangi bir ücret almaksızın ülke ekonomisine katkı sağlamakta ve aile refahını artırmaktadır. Ev hanımlarının bu emeğinin karşılığında emeklilik gibi bir güvenceye sahip olmalarını en temel hakları olarak görüyoruz. Bu çerçevede, ev hanımlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet olarak biz karşılayacağız. Bazı meslek gruplarının iş yükü ağırlığı sebebiyle sahip oldukları yıpranma payı hakkını ev hanımlarına da sağlayacağız” görüşüne yer verilmişti.

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SİGORTA PRİMİNİN 3'TE 1'İ DEVLETTEN

Bu düzenleme kapsamında, ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalılıkları kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kurulacak.

SAĞLIK HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Ev kadınları isteğe bağlı sigortalı olacakları için sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacak.

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Prim desteği ve yıpranma hakkı kadının kaç çocuk sahibi olduğu, evde engelli çocuk olup olmadığı, emeklilik için ne kadarlık bir hizmet süresi gerektiği gibi konularda etki analizi çalışması yapılıyor.

NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Bu çalışmanın temmuz sonuna kadar tamamlanması, ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulunda görüşülmesi ve sene sonuna kadar Meclis’te yasalaştırılması planlanıyor.

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BAĞ-KUR'LU KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK GELİYOR

Öte yandan 2023 seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği, Bağ-Kur’a tabi küçük esnafın emeklilikle ilgili prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine ilişkin düzenleme de yine hükümetin gündem başlıkların yer alıyor.

PRİM GÜN SAYISI 7 BİN 200'E İNİYOR

Erdoğan, seçim kampanyası sırasında, kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflara müjde vermek istediğini belirterek “Küçük esnaflarımızın 9 bin olan prim ödeme gün sayısını SSK’lılarla eşitleyerek 7.200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah bir milyon küçük esnafımız faydalanacak” demişti.

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1 MİLYON KİŞİ ERKEN EMEKLİ OLACAK

Erdoğan’ın duyurduğu çalışma yasalaşırsa, bir milyondan fazla küçük esnaf erken emeklilik hakkı elde edecek. Bağ-Kur prim gün sayısının SSK’lılarla eşitlenmesine ilişkin düzenlemenin ev kadınlarıyla ilgili sürecin tamamlanmasından sonra gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Hissenet
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