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Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltı kararını öğrenince şoke olmuş: "İnsan paranoyak oluyor!"

Eski AK Parti milletvekili Ertan Aydın’ın fon soruşturmasında gözaltına alınmadan önceki açıklamaları ortaya çıktı. SPK’nın hakkındaki suç duyurusu kararını gazeteci İsmail Saymaz’dan öğrenen Aydın “O kadar şok içerisindeyim ki” dedi. Hisse dolandırıcılığı suçlamasını reddeden Aydın’ın "Ola ki küçük bir şey aldım mı, almadım mı, insan paranoyak oluyor" ifadeleri de dikkat çekti.

Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltı kararını öğrenince şoke olmuş: "İnsan paranoyak oluyor!"
Mehmet Hazar Gönüllü

Fon soruşturmasında Ertan Aydın'ın gözaltına alınması geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde danışmanlığını yapan ve AK Parti’de milletvekilliği de yapan Aydın, yeni dalga operasyonda gözaltına alınan beş isim arasında yer aldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü’deki köşesinde Aydın gözaltına alınmadan önce yaptıkları görüşmeyi aktardı.

BÜLTENİ SAYMAZ GÖNDERDİ: “BİLGİNİZ VAR MI?”

Saymaz’ın aktardığına göre SPK’nın bülteni 17 Ekim’in ilk dakikalarında yayımlandı. Vişne Madencilik hisselerindeki işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulan isimler arasında Aydın da vardı.

Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltı kararını öğrenince şoke olmuş: "İnsan paranoyak oluyor!" 1

AYDIN: “İNSAN PARANOYAK OLUYOR”

Saymaz, bülteni Aydın’a göndererek “Bilginiz var mı?” diye sordu. Aydın’ın yanıtı şöyle oldu:

“Vişne Madencilik... Hiç bilmediğim, bir hisse. Geçmiş hesaplarıma bakıyorum, Vişne Madencilik hissesi var mı bende, yok görünüyor. Ola ki küçük bir şey aldım mı, almadım mı, insan paranoyak oluyor. O kadar şok içerisindeyim ki.”

'ETKİN PİŞMANLIK' YANITI

Saymaz, etkin pişmanlıktan yararlanmak için haksız kazancın iki katının ödenmesi gerektiğini anımsattığında Aydın “Ben hiç almadım ki! Neyi ödeyeceğim? Kazancım yok” diye yanıt verdi.

Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltı kararını öğrenince şoke olmuş: "İnsan paranoyak oluyor!" 2

"BEN YÖNETİMDEYKEN NEDEN BİR ŞEY YAPMADILAR DA ŞİMDİ GEÇMİŞE DÖNÜK..."

Tera’da dört ay yöneticilik yaptığını söyleyen Aydın, soruşturmaya dahil edilmesini bu göreviyle ilişkilendirerek kendisini şöyle savundu:

“Acaba Tera’da bağımsız denetim kurulu üyesi olmamdan ötürü mü dahil edildim? Belki bundan kaynaklıdır. Ama yönetimdeyken hiçbir evraka imza atmadım ki. Bir sıkıntı varsa neden bir şey yapmadılar da şimdi geçmişe dönük... Niye Vişne Madencilik’in hareketinden bağımsız denetim kurulu üyesi olarak sorumlu oluyorum? Denetim kurullarının yetkisi yok ki. Nasıl bir kusur içindeyiz? Hiçbir dahlim olmadı. Ne yaptım ki suç duyurusunda bulunuluyor?”

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“BAŞIMA İŞ AÇMAYAYIM DİYE AYRILDIM” DEMİŞTİ

Aydın’ın adı, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte daha önce de fon soruşturmasında gündeme gelmişti. Saymaz’a önceki açıklamasında Tera’daki görevinden ayrılışını anlatan Aydın, “Benim ayrılma sebeplerimden biri, borsa işleri sıkıntılı olabilir, başıma iş açmayım diyeydi” ifadelerini kullanmıştı.

Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltı kararını öğrenince şoke olmuş: "İnsan paranoyak oluyor!" 3

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SON OPERASYONDA GÖZALTINA ALINDI

Aydın, 22 Ekim’de kamuoyuna yansıyan yeni dalga operasyonda gözaltına alınan beş şüpheli arasında yer aldı. Aynı operasyonda Fahri Uğur, Abdullah Dal, Seda Tarım Kocabalkan ve Hakan Eryılmaz da gözaltına alındı.

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ERTAN AYDIN KİMDİR?

Prof. Dr. Ertan Aydın 2012'den 2014'e dek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi işlerden sorumlu danışmanlığını yaptı. Erdoğan 2014'te cumhurbaşkanı seçildikten sonra başdanışman olarak görevini sürdürdü. 2015 Haziran ve 2015 Kasım seçimlerinde Ankara'dan milletvekili seçildi.

İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Aydın, AK Parti'nin 2023'teki cumhurbaşkanlığı kampanyasını, 2025'te ise Kuzey Kıbrıs seçimlerinde eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın kampanyasında görev aldı.

2025'te Tera'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Aydın, altı ay sürdürdüğü bu görevinden 23 Haziran 2025'te ayrıldı.

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Gözaltı ak parti hisse fon soruşturması
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