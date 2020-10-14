FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erzurum’da 20 milyon Bej ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulundu

Erzurum’da 20 milyon Bej ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2020 11:54 | Son Güncelleme

Erzurum’un Pasinler ilçesinde 20 milyon metreküp Bej mermer ve doğada nadir olarak görülen 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi tespit edildi.

Erzurum’un Pasinler ilçesinde büyük miktarda bej ve mavi mermer rezervi bulundu. Erzurum’da yaşayan Tarih araştırmacısı Oğuzhan Türk, Pasinlerde Tarihsel bölgeleri araştırırken gezdiği dağlık alanda maden rezervi keşfetti. Dağlık alanın mermer yatağı olduğunu anlayan Türk, bir firmaya haber verdi. Firmanın yaptığı araştırmalar sonucu mermer yatağında 20 milyon metreküp bej mermer ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi olduğu ortaya çıktı. Firma Erzurum’un Pasinler ilçesine 20 milyon TL yatırım yapma kararı verdi. Ayrıca mavi mermerin doğada en nadir bulunan mermer çeşitlerinden biri olduğu da biliniyor.
AW139124_01

'20 MİLYON METREKÜP BEJ MERMER VE 5 MİLYON METREKÜP MAVİ MERMER REZERVİ BULDUK'

20 milyon metreküp bej mermer ve 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi bulduklarını belirten Tarih Araştırmacısı Oğuzhan Türk, “Erzurum’un Pasinler İlçesinde yapmış olduğumuz mermer araştırmalarında yüksek kalitede mermer yatakları tespit ettik. Yaklaşık 20 gündür burada sondaj çalışmaları yapıyoruz. Çalışmalar esnasında çok güzel sonuçlar aldık. Şu an bulunduğumuz sahada yaklaşık 100 hektarlık arazi içerisinde yaptığımız sondaj çalışmalarında 20 milyon metreküp bej mermer ve tesadüfen 5 milyon metreküpe yakında mavi mermer rezervi bulduk. Erzurum ve Pasinlere hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.
AW139124_02
Yaptıkları çalışmanın ise Erzurum’da bir ilk olacağını söyleyen Türk, “Bu mermerler daha çok iç mekanlarda, zemin kaplamalarda ve yüzeylerde kullanılan ayrıca dünyanın her tarafında kullanılan mermerlerdir. Yatırım amaçlı ve geniş kapsamlı olması açısından Erzurum’da yaptığımız çalışma bir ilk olacak. Burdur, Afyon ve Marmara bölgesinde mermer ocakları var. Dünyadaki mermer ihtiyacının yüzde 50’si Türkiye’den karşılanıyor. Bölgemizde yapmış olduğumuz çalışmalar bu açıdan ilk olacak” diye konuştu.
AW139124_03

'MAVİ MERMER DÜNYADA SADECE ERZURUM'DA BULUNDU'

Dünyada en nadir bulunan mermerlerden biri olan mavi mermeri kendi mermer sahalarında bulduklarını da kaydeden Oğuzhan Türk, “Mavi mermer dünyada en nadir olan mermer türlerinden biridir. Dünyada ilk olarak Erzurum’un Narman ilçesinde bulundu. Mavi mermeri ikinci olarak Pasinlerde kendi mermer sahamızda biz bulduk. 5 milyon metreküp mavi mermer rezervi tespit etmiş durumdayız. Dünyada ilk olarak Narman’da bulunan mavi mermer ikinci olarak yine Erzurum’da bulundu. Ayrıca Erzurum il sınırları içerisinde yapmış olduğumuz araştırmalarda 30 civarında farklı renkte ve tonda mermer tespitlerimiz var. Şu anda bizim mermer sahamızdan ayrı Emperador ve Vişne mermer türü olan bir saha keşfettik. Onların fizibilite çalışmalarını da yapıyoruz” açıklamalarında bulundu.
AW139124_05

'ERZURUM'UN PASİNLER İLÇESİNDE 20 MİLYON TL YATIRIM YAPACAĞIZ'

Erzurum’un Pasinler ilçesine 20 milyon TL yatırım yapacaklarını belirten firmanın Genel Müdürü Adem Efe, “Bu saha içerisinde Oğuzhan hocamızın sayesinde mermer rezervleri bulduk. 15 günlük sondaj çalışmalarımız sonucunda sahanın fizibilite raporlarını hazırladıktan sonra yaklaşık 20 milyon metreküp bej mermer bulduk. Bunun yanında 5 milyon metreküplükte mavi mermer rezervi tespit ettik. Önümüzdeki süreçlerde yatırımlarımızı yapacağız. Erzurum’un Pasinler ilçesine 20 milyon TL yatırım yapacağız. İlk etapta 70’e yakın personel istihdamı yapacağız. Hem ilimiz hem de ilçemiz için bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
AW139124_07

'40-50 YIL BURADA MERMER ÇIKARMA İŞLEMİ YAPACAĞIZ'

Mavi mermerin dünyada sadece Erzurum’da çıkarıldığını ifade eden Adem Efe, “Çıkan mermerlerin yapılan araştırmalar sonucunda birinci kalite mermer ve sağlam yapı olduğu ortaya çıktı. Mavi mermer dünyada sadece Erzurum’da çıkartılıyor. Sadece Narman’daki farklı bir saha çalışmasında çıkartılıyordu. İkinci olarak kendi sahamızda da ortaya çıktı umarım Erzurum için güzel sonuçlar ortaya çıkar. Seneye kadar şantiye kurulumumuzu aktifleştirmeyi düşünüyoruz. Hemen ardından fabrika kurulumumuzu yapacağız. Ortaya çıkan rezerve baktığımızda 40-50 yıl burada mermer çıkarma işlemi yapacağız. Diğer sahalarımızı aktifleştirdiğimiz zaman 70 kişilik personel sayımız 200-300’e kadar çıkacak” şeklinde konuştu.

Erzurum'da ikinci altın rezervi bulunduErzurum'da ikinci altın rezervi bulundu
Erzurum'a altın rezervi müjdesi! Bu köyün taşı toprağı altınErzurum'a altın rezervi müjdesi! Bu köyün taşı toprağı altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
IMF'den korkutan rapor! İşte Türkiye beklentisi
IMF'den korkutan rapor! İşte Türkiye beklentisi
Türkiye’de ilk kez üretildi! Siparişlere yetişemiyor
Türkiye’de ilk kez üretildi! Siparişlere yetişemiyor
Altın tırmanışa geçti!
Altın tırmanışa geçti!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Ödemeler bugün başladı...
Ödemeler bugün başladı...
Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir?
Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir?
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alımlar başlıyor... 2020 TİGEM geçici mevsimlik işçi alımları ne zaman? İŞKUR geçici mevsimlik işçilere kadro var mı?
Geçici mevsimlik işçi alımı yapılıyor!
Bakan Pakdemirli açıkladı: Yerli elektrikli traktör seri üretime hazır hale geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan test etmişti!
Bakan Pekcan duyurdu: Yetki belgesi olmayan emlakçılık yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Türkiye’de ilk kez üretildi! 'Dolusavar' cihazına büyük ilgi
Türkiye’de ilk kez üretildi! Siparişlere yetişemiyor
Tamamlandığında Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda sona doğru!
Türkiye’nin en yükseği olacak!
VGM bursu için son günler... 2020 VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları öğrenme ekranı! Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu ne zaman açıklanır?
VGM burs başvurusu sona eriyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.