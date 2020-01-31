Eski petekler ve kullanılmayan bal mumu geri kazanılıyor

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR), eski peteklerin ve kullanılmayan bal mumunun yok olmasını engellemek amacıyla, geri kazanım yöntemiyle elde edilen bal mumunu arıcıların kullanımına sunuyor. Zonguldak Valiliğinin desteğiyle eski peteklerin külçe muma sonra da temel peteğe dönüştürerek üreticilere "aslına uygun" bal mumuyla çalışma imkanı sunmayı hedefleyen birlik, Ereğli ilçesinde 3 bin metrekare alana sahip entegre tesislerde çalışma yürütüyor. Öncelikle arıcıların eski veya kullanılmayan doğal peteklerini alan birlik, bunları kazanda eritip, preste bal mumunun tamamının çıkmasını sağlayarak uygun kalıplara alıyor. Külçe mum haline gelen bal mumu, kazanda bir bar basınçta ve 120 derecede benmari usulü her türlü mikroptan arındırılarak dinlenme kazanına aktarılıyor. Burada 24 saat dinlendirilen daha sonra basımına geçilen bal mumu, yeniden temel petek haline gelerek yılda iki kez ilgili bakanlık tarafından kontrol edildikten sonra paketlenerek arıcıya teslim ediliyor.

Arıcılık ve kolonilerin hızlı gelişmesi açısından temel belirleyici özelliği bulanan bal mumuyla üreticilerin "sağlıklı bal" üretmesi hedefleniyor. - "Bal mumunun yok olmasının önüne geçmiş oluyoruz" ZAYBİR Başkanı Abdurrahman Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bal mumu sorununun arıcılık ve bal üretimi açısından temel sorunlardan biri olduğunu söyledi. Bal mumunun da bal gibi çok kolay kirletilebildiğine, içerisine farklı şeylerin katılabildiğine, ticari amaçlarla istenmeyen şeylerin yapılabildiği bir alan olduğuna dikkati çeken Canlı, şöyle devam etti: "Birlik olarak eski peteklerin, kullanılmayan bal mumunun yok olmasının önüne geçmek, daha sağlıklı, kullanılabilir ve sürdürülebilir bir üretim yapmak istiyoruz. Valiliğin desteğiyle eski peteklerin külçe muma sonra da temel peteğe dönüştürülmesi konusunda bir çalışma yaptık. Kullanılmayan eski peteklerin külçe muma dönüştürülmesi, eritilmesi ve sürdürülmesi çok büyük bir sorundu. Hem zorluğu vardı hem de çoğu çıkarılamadığı için doğaya atılıyordu. Sağlıklı bal mumunun üreticiye verilmesi aynı zamanda sağlıklı balın da üretiliyor olması demek."