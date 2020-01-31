FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Eski petekler ve kullanılmayan bal mumu geri kazanılıyor

Eski petekler ve kullanılmayan bal mumu geri kazanılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Eski petekler ve kullanılmayan bal mumu geri kazanılıyor

Zonguldak Arı Yetiştiricileri Birliği (ZAYBİR), eski peteklerin ve kullanılmayan bal mumunun yok olmasını engellemek amacıyla, geri kazanım yöntemiyle elde edilen bal mumunu arıcıların kullanımına sunuyor.

Zonguldak Valiliğinin desteğiyle eski peteklerin külçe muma sonra da temel peteğe dönüştürerek üreticilere "aslına uygun" bal mumuyla çalışma imkanı sunmayı hedefleyen birlik, Ereğli ilçesinde 3 bin metrekare alana sahip entegre tesislerde çalışma yürütüyor.

Öncelikle arıcıların eski veya kullanılmayan doğal peteklerini alan birlik, bunları kazanda eritip, preste bal mumunun tamamının çıkmasını sağlayarak uygun kalıplara alıyor.

Külçe mum haline gelen bal mumu, kazanda bir bar basınçta ve 120 derecede benmari usulü her türlü mikroptan arındırılarak dinlenme kazanına aktarılıyor.

Burada 24 saat dinlendirilen daha sonra basımına geçilen bal mumu, yeniden temel petek haline gelerek yılda iki kez ilgili bakanlık tarafından kontrol edildikten sonra paketlenerek arıcıya teslim ediliyor.

Arıcılık ve kolonilerin hızlı gelişmesi açısından temel belirleyici özelliği bulanan bal mumuyla üreticilerin "sağlıklı bal" üretmesi hedefleniyor.

- "Bal mumunun yok olmasının önüne geçmiş oluyoruz"

ZAYBİR Başkanı Abdurrahman Canlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bal mumu sorununun arıcılık ve bal üretimi açısından temel sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Bal mumunun da bal gibi çok kolay kirletilebildiğine, içerisine farklı şeylerin katılabildiğine, ticari amaçlarla istenmeyen şeylerin yapılabildiği bir alan olduğuna dikkati çeken Canlı, şöyle devam etti:

"Birlik olarak eski peteklerin, kullanılmayan bal mumunun yok olmasının önüne geçmek, daha sağlıklı, kullanılabilir ve sürdürülebilir bir üretim yapmak istiyoruz. Valiliğin desteğiyle eski peteklerin külçe muma sonra da temel peteğe dönüştürülmesi konusunda bir çalışma yaptık. Kullanılmayan eski peteklerin külçe muma dönüştürülmesi, eritilmesi ve sürdürülmesi çok büyük bir sorundu. Hem zorluğu vardı hem de çoğu çıkarılamadığı için doğaya atılıyordu. Sağlıklı bal mumunun üreticiye verilmesi aynı zamanda sağlıklı balın da üretiliyor olması demek."

Canlı, piyasada daha fazla kar elde etme düşüncesine sahip bir bakış açısıyla hareket edildiğine işaret ederek, arıcılar açısından parafin sorununun bulunduğunu ve bu üretim tarzıyla bu sorunun da çözüldüğünü kaydetti.

- "Arıcılarımıza yüzde 50 oranında avantaj sağlıyoruz"

Üreticilerin herhangi bir markanın peteği ile kendilerininkini kıyasladığında arada büyük fark gördüklerini belirttiklerini aktaran Canlı, "Bizimki sıcak döküm, yani arıcılıkta bilinen adıyla kırılan petek. Diğer markaların kırılan peteklerini alsalar bile arının işlem yapması açısından bizim peteği tutmuyor. Asıl fark burada ortaya çıkıyor, çünkü bir kilogram bal mumunun üretilmesi için arının harcamış olduğu bal yaklaşık 15 kilogram. Burada aslına uygun bal mumuyla çalışılması halinde hem arının işlemesi hem de maliyet açısından daha uygun olacağı inancındayız. Bal mumunun birebir balın rekoltesiyle ilgisi olmasa bile arıcılığın ve kolonilerin hızlı gelişmesi açısından temel belirleyici bir özelliği var." ifadelerini kullandı.

Canlı, hem ekonomik hem de sağlık açısından önemli bir işlevi yerine getirdiklerini düşündüklerini de belirterek, "Arıcılarımıza temel petek kullanırken doğru iş yapma anlamında belki yüzde 50 oranında avantaj sağlamış oluyoruz. Bunun sürdürülebilirlik ve tıbbi özellikleri olan ürünler üretmemiz açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz çünkü Zonguldak kestane balı aynı zamanda tıbbi aktivitesi olan, sağlık alanında da kullanabilecek bir ürün." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Çin Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyorÇin Türkiye'ye sattığı maskeleri geri alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arı, balmumu, petek, zonguldak,

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

THY'den Çin açıklaması! Çok sayıda sefer iptal!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

İşte McDonald’s'ın yeni sahibi!

Yıldız Holding'de üst düzey görev değişimi

Yıldız Holding'de üst düzey görev değişimi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için WEPs’i imzaladı

Zorlu Enerji Eşit Bi’Hayat için WEPs’i imzaladı

Bursalı otomotivciler Macaristan’da

Bursalı otomotivciler Macaristan’da

Evliliğin maliyeti 80 bin TL

İşte evlenmenin maliyeti

TÜİK - Turizm gelirleri 2019'da yüzde 17 artışla 34.5 milyar dolar

TÜİK - Turizm gelirleri 2019'da yüzde 17 artışla 34.5 milyar dolar

Bakan Albayrak: 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık

Bakan Albayrak: 2016'dan bu yana ilk kez tek haneyi yakaladık

İstanbul Havalimanında Kastamonu Mermeri tercih edildi

İstanbul Havalimanında Kastamonu Mermeri tercih edildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.