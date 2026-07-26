Eskişehir-İstanbul YHT hattı 12 yılda 62,9 milyon yolcu taşıdı

Türkiye’de yüksek hızlı tren taşımacılığının başlamasında önemli rol oynayan Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı, hizmete girdiği günden bu yana 62,9 milyon yolcuya ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hattın hizmete alınmasının 12. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir-İstanbul YHT Hattı’nın ulaşımdaki önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’de yüksek hızlı tren taşımacılığının 2009 yılında başlatıldığını hatırlatan Uraloğlu, 27 Temmuz 2014’te yolcu taşımacılığına açılan Eskişehir-İstanbul hattıyla Ankara ve İstanbul arasındaki hızlı tren bağlantısının sağlandığını belirtti.

YHT AĞININ OMURGASI HALİNE GELDİ

Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul hattının hizmete alınmasının ardından aynı yıl Konya-İstanbul, 2022’de Karaman-İstanbul ve 2024’te Sivas-İstanbul YHT seferlerinin de bu güzergah üzerinden işletilmeye başlandığını aktardı.

Hattın zamanla yalnızca Eskişehir ve İstanbul arasındaki ulaşımı sağlayan bir güzergah olmaktan çıktığını ifade eden Uraloğlu, farklı şehirlerden İstanbul’a ulaşan yüksek hızlı tren ağının önemli bir parçası haline geldiğini kaydetti.

Eskişehir-İstanbul YHT Hattı ile Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı ve Söğütlüçeşme istasyonları üzerinden 5 ilin ve 20 milyonu aşkın nüfusun yüksek hızlı tren konforuyla buluşturulduğu belirtildi.

GÜNLÜK ORTALAMA 25 BİN 730 YOLCU SEYAHAT EDİYOR

Bakan Uraloğlu, hattın Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul gibi önemli sanayi, üretim, ticaret ve teknoloji merkezlerini yüksek hızlı tren ağıyla birbirine bağladığını ifade etti.

Uraloğlu, “Sadece Eskişehir-İstanbul YHT Hattı ile ülke nüfusunun yüzde 23’üne, doğrudan yüksek hızlı tren hizmeti sunuyoruz.” dedi.

Hattın açılışından bugüne kadar toplam 62,9 milyon yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, güzergahın her yıl artan yolcu talebiyle yüksek hızlı tren ağının en yoğun kullanılan hatlarından biri olmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Eskişehir-İstanbul YHT Hattı’nı 2025 yılında 9,1 milyon yolcunun kullandığını aktaran Uraloğlu, 2026 yılında ise yaklaşık 5,3 milyon yolcuya hizmet sunulduğunu bildirdi.

Uraloğlu, hatta günlük ortalama 25 bin 730 yolcunun seyahat ettiğini belirterek, karşılıklı düzenlenen toplam 44 seferle vatandaşların hızlı ve konforlu ulaşım imkanına kavuştuğunu ifade etti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır