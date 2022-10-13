Esnaf kredisi başvuru ekranı ve şartları: Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? 100 milyar liralık kredi desteği

Esnaf kredisi başvuruları için araştırmalar hız kazandı. Esnaf kredisi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘snafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Sadece bununla kalmıyor, kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, iş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz.’ dedi.

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Halkbank vasıtasıyla 60 aya varan vade ile yüzde 7.5 faiz oranı ile kredi fırsatı sunuluyor. İşyeri edinme ya da işyeri yenileme kredisi almak isteyenler, 1.5 milyon TL’ye kadar, 10 yıl vadeli, yıllık yüzde 7.5 faizli kredi kullanabilecek.

Esnaf destek paketi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kredi üst limitlerini 350 bin TL'den 500 bin TL'ye artıracaklarını belirten Erdoğan, "İş yeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini de 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz" dedi.

"Genç girişimcilerin sıfır faizli kredi limitini 100 bin TL'den 300 bin TL'ye yükseltirken, yaş sınırını da 30'dan 35'e çıkartıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

"Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz."

